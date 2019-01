Shooting, Hunting, Outdoor Trade w Las Vegas

Shot Show to, obok niemieckich targów IWA, największe wydarzenie o profilu militarnym na świecie. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słowa Shot: Shooting, Hunting, Outdoor Trade. W tym roku do Las Vegas pojechał nasz korespondent „Naval”, były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM. Opisuje i pokazuje, co zaprezentowali przedstawiciele branży militarnej prawie z całego świata.

Fot. „Naval”