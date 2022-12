F-15 przyleciały do Łasku

Po czterech miesiącach misji w Polsce amerykańskie samoloty F-22 wracają do macierzystej bazy na Alasce. Maszyny uznane za najlepsze myśliwce na świecie brały udział m.in. w misjach treningowych i ćwiczeniach „Steadfast Noon”. Teraz zastąpią je myśliwce F-15. Będą one stacjonowały w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego i wykonywały zadania związane z misją NATO Air Shielding.



Swoją misję w Polsce kończą F-22 Raptor

Amerykańskie myśliwce F-15E z 48 Skrzydła Lotnictwa Myśliwskiego Sił Powietrznych USA, które na co dzień stacjonują w Bazie Królewskich Sił Powietrznych w Lakenheath w Wielkiej Brytanii, zastąpią kończące swoją misję w Polsce F-22 Raptor – podają Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w Europie. Myśliwce F-15 przyleciały do Polski 29 listopada. Będą wykonywały zadania w ramach misji Air Shielding, która zapewnia ochronę przestrzeni powietrznej Polski i innych państw wschodniej flanki NATO od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Z kolei F-22 wrócą na początku grudnia do Elmendorf-Richardson, ich macierzystej bazy na Alasce.

Raptory z 90 Eskadry Myśliwców wylądowały w Polsce pod koniec lipca tego roku i pełniły misję przez cztery miesiące. „W tym czasie wykonały wiele dla budowania partnerstwa z sojusznikami w całej Europie”, czytamy w komunikacie Sił Powietrznych USA w Europie. Myśliwce działały według koncepcji ACE (Agile Combat Employment), dzięki której możliwe jest rozmieszczenie samolotów w dogodnych lokalizacjach operacyjnych należących do sojuszników. Piloci myśliwców F-22 wykorzystali tę zdolność i prowadzili działania, biorąc udział m.in. w ćwiczeniach „Steadfast Noon” w Holandii. Załogi Raptorów wykonały także wiele misji treningowych z polskimi pilotami, dzięki czemu Polacy mieli okazję szkolić się z samolotem wyposażonym w technologię stealth. Amerykańscy żołnierze kilkukrotnie spotykali się z polskimi dziennikarzami i chętnie opowiadali o swojej misji w Polsce. Podkreślali, że prowadzone działania mają charakter obronny, demonstrujący siłę NATO.