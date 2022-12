Pioruny w linii

Trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego. Kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy. To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku – poinformował w mediach społecznościowych wicepremier Mariusz Błaszczak. Umowę z Mesko, producentem broni, podpisano sześć lat temu, ale w tym roku kontrakt został anektowany.

Opracowane przez polskich inżynierów Przenośne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe Piorun – PPZR Piorun – to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na rynku. Broń jest wyposażona w innowacyjny system naprowadzania oraz głowicę bojową, które umożliwiają zwalczanie nie tylko samolotów czy śmigłowców, lecz także różnego typu dronów. Pioruny mogą razić obiekty znajdujące się w odległości od 400 do 6500 m oraz poruszające się na wysokości od 10 do 4000 m.

PPZR Piorun, które sześć lat temu zamówiła polska armia, są rozwinięciem używanych przez wojsko Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Grom. Wart 932 mln zł kontrakt przewidywał dostawę 1300 rakiet oraz 420 zestawów startowych w latach 2017–2022. W czerwcu tego roku Agencja Uzbrojenia podpisała z producentem uzbrojenia – firmą Mesko S.A. – aneks do umowy zwiększający zamówienie o 3,5 tys. rakiet i 600 wyrzutni. Tym samym łączna wartość kontraktu z 2016 roku przekroczyła 4,5 mld zł.