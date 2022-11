Międzynarodowa debata o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo regionu i nowe wyzwania, do jakich Siły Zbrojne RP muszą się przystosować – to najważniejsze tematy konferencji GlobState 2022. Trzydniowe spotkanie, które rozpoczęło się dziś w Warszawie, zainaugurował gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wśród prelegentów są zarówno przedstawiciele armii, jak i środowiska akademickiego.

Międzynarodowa konferencja GlobState 2022 w tym roku została poświęcona „Kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego w odpowiedzi na wyzwania przyszłego środowiska operacyjnego z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej”. Spotkanie odbywa się w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Oborny Narodowej w Warszawie.

– To jest czas, by porozmawiać i porównać punkty widzenia dotyczące sytuacji bezpieczeństwa – powiedział gen. Rajmund. T. Andrzejczak, który zainaugurował wydarzenie. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podkreślił, że na świecie pojawiło się wiele wyzwań, między innymi związanych z wojną w Ukrainie i zmieniającą się sytuacją geopolityczną, ale też ze zmianami klimatycznymi, inflacją czy energetyką, do których siły zbrojne muszą się przystosować. – Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak mocno zmieniła się rola Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo – zaznaczył.