Nowe Miasto nad Pilicą gra z żołnierzami

Budowanie schronienia, maskowanie, posługiwanie się mapą i quiz historyczny – to niektóre z konkurencji Wojskowych Gier Terenowych, które w dniu Narodowego Święta Niepodległości odbywają się w całej Polsce. Odwiedziliśmy Nowe Miasto nad Pilicą, by sprawdzić, jak z wojskowymi zadaniami radzą sobie mieszkańcy tego miasta. Zabawa potrwa tu do godziny 16.

Do udziału w Wojskowej Grze Terenowej w Nowym Mieście nad Pilicą zgłosiło się niemal sto osób. – Frekwencja jest bardzo dobra, na samym starcie mieliśmy pięć drużyn, ale wciąż przybywają kolejne – mówi ppłk Robert Małkowski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Mokotów. Zawodnicy rozpoczynają zabawę na miejskiej plaży, gdzie znajdują się dwa pierwsze punkty gry: „topografia” oraz „saper”. W kolejce do miejsc, w których wojskowi specjaliści omawiają dane zagadnienia, stoi m.in. pięcioosobowa drużyna licealistek z Nowego Miasta. – Jesteśmy uczennicami klasy mundurowej i postanowiłyśmy Święto Niepodległości spędzić aktywnie – mówi Zuza, która wraz z koleżankami: Antosią, Karoliną, Oliwią, Anią i Julią stworzyły team i postanowiły sprawdzić się w konkurencjach przygotowanych przez wojsko. – Interesujemy się tymi zagadnieniami, i chcemy sprawdzić jak zawodowi żołnierze je omawiają – tłumaczy Oliwia. Dziewczyny w kolejce do punktu saperskiego rozmawiały o informacjach, które przekazali im eksperci od topografii. – Dowiedziałyśmy się m.in. jak nie zgubić się w lesie, jak znaleźć właściwą drogę. To były bardzo fajnie prowadzone zajęcia – ocenia Ania.

Tuż przed nimi na swoją kolej czekają rodzice: Sławek i Karolina z synami Borysem i Antonim. – Stworzyliśmy rodzinną drużynę, bo nasze dzieci bardzo interesują się wojskowymi tematami. A takie wydarzenia to właściwie jedyna okazja, by mogli choć trochę poznać to wojsko – zauważa Karolina. – Jestem córką wojskowego pilota, więc całe dzieciństwo spędziłam – można powiedzieć - blisko armii, ale moi synowie takiej możliwości nie mają – dodaje mama chłopców. Kiedy żołnierze zakładają im urządzenie do wykrywania min, Borys i Antek ze skupieniem słuchają wskazówek instruktorów. Ich zadaniem było znalezienie „min” na wyznaczonej na plaży trasie. – Pamiętajcie, musicie być bardzo dokładni i ostrożni – podkreślają wojskowi. Chłopcom kibicował ich ojciec, Sławek, który myśli o tym, by wstąpić do wojsk obrony terytorialnej. – Święto Niepodległości to dobra okazja, by spędzić ten dzień z dziećmi robiąc coś co wszyscy lubimy. Dlatego tu jesteśmy – mówi Sebastian.