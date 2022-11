Kolejny duży kontrakt dla polskiej zbrojeniówki

Pierwsze wyrzutnie Chunmoo osadzone na Jelczach trafią do Wojska Polskiego już w przyszłym roku – zapowiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. Polska wyprodukuje część podzespołów i elementów systemów rakietowych Chunmoo i HIMARS. W spółkach należących do PGZ powstaną m.in. wozy wsparcia i zabezpieczenia oraz podwozia do wyrzutni. Wartość umowy to ponad 20 mld zł.

Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, zatwierdził dziś umowę na dostarczenie elementów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M142 HIMARS (produkcji amerykańskiej) oraz K239 Chunmoo (produkowanych w Korei Południowej). Kontrakt został podpisany między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ–WWR. – Wyprodukuje ono elementy takie, jak: podwozie Jelcza, na którym zostaną osadzone wyrzutnie, wozy rozpoznawcze, wozy ewakuacji technicznej, wozy dowodzenia, środki łączności oraz bezzałogowe statki powietrzne – powiedział Mariusz Błaszczak. Wicepremier podkreślał, że wszystkie te elementy tworzą artyleryjskie systemy wyrzutni, które już niedługo trafią do wyposażenia Wojska Polskiego. – Pierwsze wyrzutnie koreańskie osadzone na Jelczach będą u nas już w przyszłym roku – zapowiedział Błaszczak. Broń otrzymają żołnierze z 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej.

W skład konsorcjum odpowiedzialnego za realizację umowy wchodzą: PGZ SA (lider), Huta Stalowa Wola SA, Jelcz Sp. z o.o., Rosomak SA, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 SA oraz PIT-RADWAR SA. – Udział w tym programie pozwoli nam zdobyć nowe i rozwinąć już posiadane kompetencje – powiedział Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Docelowo PGZ będzie odpowiadać za serwis i utrzymanie tego sprzętu – dodał. Wraz z rozwojem projektu PGZ chce zdobyć zdolności do produkcji kluczowych komponentów i podzespołów do kupowanych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.