Budzyński przybliża nam Piłsudskiego

O tym, jak zrodził się pomysł publikacji, mówił jej autor. Zaznaczył, że wśród wielu poważnych dzieł poświęconych Piłsudskiemu nie znalazł książki „dla ludu”. – To problem dotyczący wszystkich naszych bohaterów: nie ma o nich pozycji biograficznych – przyznawał Budzyński. W Polsce, jego zdaniem, wydawane są głównie monografie naukowe, nieprzeznaczone dla przeciętnego czytelnika, który szuka w książce czegoś, co go porwie. – Dlatego, kiedy zebrałem już doświadczenie literackie, postanowiłem zmierzyć się z postacią Piłsudskiego – stwierdził Budzyński.

Sztuką było ożywienie osoby tak wielowymiarowej jak Józef Piłsudski, ale Wiesławowi Budzyńskiemu się to udało i przedstawił barwnie dokonania Marszałka – mówiono podczas prezentacji publikacji „Jak Pan został Piłsudskim?” w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Książka ukazała się nakładem Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Izabela Borańska-Chmielewska, p.o. dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy książki, podkreśliła, że ukazuje się ona w ważnym dla nas momencie. – To niezwykle istotne, że obecnie, w tak trudnym dla wszystkich okresie ukazała się książka odpowiadająca na pytanie: jak Marszałek został żołnierzem, który powiódł Polaków do niepodległości – mówiła p.o. dyrektor WIW-u. Izabela Borańska-Chmielewska podkreśliła też, że Piłsudski nie przeszedł do historii, ale sam stał się historią związaną nierozerwalnie z naszą niepodległością.

List do uczestników spotkania skierowała Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, przypominając, że święto 11 listopada wiąże się właśnie z osobą Piłsudskiego. „To on stał się symbolem walki z okupantem, a 11 listopada 1918 roku na jego barki Rada Regencyjna złożyła odpowiedzialność za pokierowanie odradzającym się państwem” – napisała Gosiewska. Podkreślała też, że Marszałek dla kolejnych pokoleń pozostaje symbolem niepodległej Polski.



Film: Michał Niwicz / ZbrojnaTV

O wyjątkowości Józefa Piłsudskiego pisał w swoim liście Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony. Zaznaczył, że to postać ikoniczna, bez której nie umiemy wyobrazić sobie naszej niepodległości. „Na kartach nowej książki Wiesława Budzyńskiego Marszałek pojawia się jako osoba zdeterminowana i świadoma swojej misji dziejowej” – pisał szef MON-u. Dodał, że autor publikacji prowadzi nas w kuluary wydarzeń, które uformowały przyszłego Marszałka. „Cieszę się, że ta pozycja ukazała się wydawnictwem WIW-u” – zakończył wicepremier.

O publikacji opowiadał Łukasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej i redaktor wydania. – Napisanie nowej książki, kiedy istnieją już pomnikowe dzieła dotyczące Marszałka, nie było łatwym wyzwaniem, ale autor stanął na wysokości zadania – podkreślił dyrektor. Jak mówił, Budzyński poświęcił ponad 15 lat na drobiazgowe zbieranie dokumentacji, studiowanie pamiętników i prasy z epoki. – Sztuką było ożywienie osoby tak wielowymiarowej jak Piłsudski, ale Budzyńskiemu się to udało i przedstawił barwnie dokonania Marszałka – zakończył Kudlicki.

O fenomenie twórcy Niepodległej opowiadał również Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podkreślił, że Piłsudskiemu udało się obudzić Polaków z letargu po klęsce powstania styczniowego i zachęcić ich do walki. – Publikacja „Jak Pan został Piłsudskim?” opowiada o Piłsudskim w taki sposób, że łatwiej zrozumieć, dlaczego tak bardzo osoba Marszałka oddziałuje na współczesnych i dlaczego jego myśl jest cały czas wśród nas obecna – zaznaczył szef Urzędu.

Zebrani w CBW wysłuchali fragmentów książki, które odczytała aktorka Halina Rowicka i obejrzeli film dokumentalny z 1935 roku „Pierwszy Marszałek Polski. Obrazy z życia i pogrzebu Józefa Piłsudskiego”. W czasie spotkania Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej SA, zaprezentował także kartę pocztową z Józefem Piłsudzkim wydaną z okazji Święta Niepodległości. – Będzie ona wspaniałym dodatkiem do tej świetnej publikacji – powiedział Falkowski.

Dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy przygotowane przez CBW: „Ojcowie Niepodległości” oraz prezentacja unikatowych dokumentów dotyczących Marszałka ze zbiorów specjalnych biblioteki. Podczas uroczystości wręczono także medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” nadane przez ministra obrony, medale „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria” przyznane przez szefa UDSKiOR, medale 100-lecia CBW oraz odznaczenia honorowe Związku Piłsudczyków RP. Jedną z osób uhonorowanych medalem „Pro Bono Poloniae” był Wiesław Budzyński.

Jeszcze przed spotkaniem delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi, która znajduje się przed budynkiem CBW. Patronat honorowy nad wydarzeniem zorganizowanym przez Centralną Bibliotekę Wojskową i Wojskowy Instytut Wydawniczy objął Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony.

Wiesław Budzyński jest pisarzem, biografem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Brunona Schulza. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Spod jego pióra wyszło kilkanaście książek o tematyce historycznoliterackiej m.in.: „Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila”, „Schulz pod kluczem”, „Świątynia przodków”, „Miasto Lwów”, „Dom Baczyńskiego” oraz „Baczyński uszlachetnia”, którą wydał WIW.

Pisarz trzykrotnie był nagradzany przez ministra kultury, w tym nagrodą specjalną za całokształt twórczości. Został także odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzej Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności, nadawanym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL-u.

W książce „Jak Pan został Piłsudskim?” autor opisuje osiągnięcia i walkę przyszłego Naczelnika Państwa. Ukazuje również jego postać na tle epoki, cofając się do naszych dziejów narodowych w XIX wieku, szczególnie do okresu powstania styczniowego. Nie brakuje też odniesień do sztuki m.in. malarstwa Artura Grottgera i Jacka Malczewskiego, poezji Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza i prozy Stefana Żeromskiego. Ich twórczość zgodnie ze spostrzeżeniem autora była „kołem zamachowym" decyzji, wyborów i poczynań życiowych Marszałka. Tekst główny dopełniają obszerne cytaty oraz wyjątkowo bogate przypisy tworzące osobną część książki.

Publikację wydaną nakładem Wojskowego Instytutu Wydawniczego można kupić w sklepie internetowym WIW.