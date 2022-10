Pięć razy złoto dla 12 Dywizji Zmechanizowanej

W biegach indywidualnych cztery z siedmiu tytułów mistrzowskich wywalczyli biegacze z 12 DZ. Na najwyższym stopniu podium stanęli: szer. Monika Jackiewicz, st. szer. Monika Andrzejczak, st. szer. Patryk Błaszczyk i mł. chor. Mariusz Borychowski. Tytuły mistrzowskie udało się obronić Jackiewicz i Borychowskiemu. Złoty medal po raz drugi z rzędu zdobył st. szer. Łukasz Parszczyński z 16 DZ. Olimpijczyk z Londynu (2012) wygrał bieg na 8 km w kategorii mężczyzn od 36 do 45 lat. Z kolei w rywalizacji mężczyzn na 8 km w kategorii do 35 lat wygrał szer. Krzysztof Gosiewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Natomiast jedyne złoto dla gospodarzy wywalczył sierż. Kamil Makoś, który triumfował w biegu na 3 km wśród mężczyzn w kategorii powyżej 35 lat.

O medale mistrzostw Wojska Polskiego w biegach przełajowych żołnierze rywalizowali na trasach wyznaczonych na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu . Puchar za wyniki uzyskane w siedmiu biegach indywidualnych oraz trzech sztafetowych odebrali reprezentanci 12 Dywizji Zmechanizowanej , którzy zdobyli 480 punktów. Drugie miejsce zajęli gospodarze zawodów – reprezentanci 11 Dywizji Kawalerii Pancernej . Biegacze z Czarnej Dywizji uzbierali 460 oczek. Trzecią lokatę, z dorobkiem 363 pkt., wywalczyli przełajowcy z 18 Dywizji Zmechanizowanej . W klasyfikacji drużynowej kolejność na podium była identyczna jak przed rokiem, kiedy to żołnierze rywalizowali o medale, pokonując trasy w Opolu.

W rywalizacji indywidualnej kobiet obie triumfatorki odniosły pewne zwycięstwo. Szer. Monika Jackiewicz (tegoroczna mistrzyni Polski w maratonie oraz drużynowa brązowa medalistka mistrzostw Europy w maratonie) wyprzedziła o 19 s w biegu na 3 km w kategorii do 35 lat st. szer. Karolinę Bilawę z Czarnej Dywizji, która przekroczyła metę jako druga. Natomiast st. szer. Monika Andrzejczak, aktualna wicemistrzyni Polski w maratonie oraz drużynowa wojskowa mistrzyni świata w maratonie, w biegu na 3 km w kategorii powyżej 35 lat była szybsza o 48 s od szer. OT Moniki Brzozowskiej.

W pięciu biegach indywidualnych mężczyzn największe różnice czasowe między zwycięzcami i drugimi zawodnikami odnotowano na dystansie 8 km. Szer. Krzysztof Gosiewski o 20 s wyprzedził st. szer. Tomasza Gryckę z sił powietrznych. Młodszy chorąży Mariusz Borychowski o 17 s był szybszy od st. chor. Mariusza Plesińskiego z 11 DKPanc, a st. szer. Łukasz Parszczyński o 14 s wyprzedził sierż. Seweryna Dudę z 12 DZ. Natomiast w biegu na 3 km obaj triumfatorzy byli szybsi od srebrnych medalistów o 5 s. Starszy szeregowy Patryk Błaszczyk finiszował przed kolegą z reprezentacji st. szer. Patrykiem Stypułkowskim, a sierż. Kamil Makoś wyprzedził kolegę z Czarnej Dywizji st. szer. Tomasza Ogorzały. – Od początku dyktowałem szybkie tempo na pętli o długości 1 km, na której trasa była płaska. Udało mi się odskoczyć od rywali na kilkanaście metrów, co pozwoliło mi spokojnie wbiec na dwukilometrową pętlę techniczną z podbiegiem z przewagą, którą utrzymałem do mety. Rywale za moimi plecami toczyli zaciętą walkę o srebro i zmusili mnie do mocnego finiszu – mówi sierżant Makoś.

W biegach sztafetowych tytuły mistrzowskie obroniły teamy męskie. W sztafecie 4x1 km ponownie triumfowali podchorążowie. W składzie tego teamu doszło do jednej zmiany sprzed roku. Zamiast kpr. pchor. Jakuba Wróbla na starcie pojawił się st. szer. pchor. Piotr Kręczewski. Natomiast w sztafecie mężczyzn najlepsi byli biegacze z 12 DZ. Po złoto pobiegli st. szer. Patryk Stypułkowski i st. szer. Artur Olejarz oraz nowi zawodnicy w jej składzie: st. szer. Damian Kabat i mł. chor. Janusz Put. Z kolei sztafetę 4x1 km kobiet wygrała ekipa wystawiona przez Czarną Dywizję. Pobiegły w niej: st. szer. Karolina Bilawa, szer. Anita Droń, szer. Wioletta Kuczyńska i szer. Natalia Klaybor. Obrończynie tytułu, reprezentantki 12 DZ, zajęły trzecie miejsce.

W ramach mistrzostw odbyły się również dwa dodatkowe biegi indywidualne na 2 km dla uczniów klas mundurowych. Rywalizację kobiet wygrała Maria Garbatowska (z czasem 9 min 2 s) przed Katarzyną Pronin (9.06) i Małgorzatą Popowicz (9.17). Dwie pierwsze zawodniczki reprezentowały Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie, trzecia – Zespół Szkół nr 2 w Lubinie. Wśród mężczyzn wszystkie miejsca na podium zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu. Triumfował Mikołaj Potocki (7.25) przed Alanem Kojdą (7.30) i Karolem Sadowskim (7.39).

Wyniki

Kobiety do 35 lat, 3 km

1. szer. Monika Jackiewicz (12 Dywizja Zmechanizowana) 10 min 21 s

2. st. szer. Karolina Bilawa (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 10.40

3. szer. OT Małgorzata Czarnota (wojska obrony terytorialnej) 10.48

4. st. szer. Iwona Wicha (uczelnie wojskowe) 10.52

5. szer. Natalia Klaybor (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 11.00

6. szer. Anna Nowakowska (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 11.04

Kobiety powyżej 35 lat, 3 km

1. st. szer. Monika Andrzejczak (12 Dywizja Zmechanizowana) 10.13

2. szer. OT Monika Brzozowska (wojska obrony terytorialnej) 11.01

3. szer. Wioletta Kuczyńska (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 11.13

4. kpr. Sylwia Ejdys-Tomaszewska (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 11.34

5. st. sierż. Aleksandra Jakubczak (18 Dywizja Zmechanizowana) 11.36

6. st. kpr. Anna Pogorzelska (12 Dywizja Zmechanizowana) 11.41

Mężczyźni do 35 lat, 3 km

1. st. szer. Patryk Błaszczyk (12 Dywizja Zmechanizowana) 8.47

2. st. szer. Patryk Stypułkowski (12 Dywizja Zmechanizowana) 8.52

3. szer. Krzysztof Wasiewicz (18 Dywizja Zmechanizowana) 8.54

4. st. szer. Krzysztof Szymanowski (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 9.07

5. st. szer. Michał Groberski (12 Dywizja Zmechanizowana) 9.10

6. kpr. Szymon Dorożyński (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 9.14

Mężczyźni powyżej 35 lat, 3 km

1. sierż. Kamil Makoś (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 9.23

2. st. szer. Tomasz Ogorzały (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 9.28

3. sierż. Hubert Pokrop (siły powietrzne) 9.32

4. st. szer. Łukasz Nesterowicz (18 Dywizja Zmechanizowana) 9.36

5. st. szer. Przemysław Flaga (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 9.46

6. szer. OT Rafał Wronowski (wojska obrony terytorialnej) 9.51

Mężczyźni do 35 lat, 8 km

1. szer. Krzysztof Gosiewski (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 24.03

2. st. szer. Tomasz Grycko (siły powietrzne) 24.23

3. st. szer. Artur Olejarz (12 Dywizja Zmechanizowana) 24.31

4. st. szer. Damian Kabat (12 Dywizja Zmechanizowana) 25.22

5. szer. Krzysztof Tschirch (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 25.39

6. szer. Konrad Majdziński (12 Dywizja Zmechanizowana) 25.49

Mężczyźni od 36 lat do 45 lat, 8 km

1. st. szer. Łukasz Parszczyński (16 Dywizja Zmechanizowana) 27.20

2. sierż. Seweryn Duda (12 Dywizja Zmechanizowana) 27.34

3. st. szer. Andrzej Kuśmider (12 Dywizja Zmechanizowana) 27.47

4. kpr. Grzegorz Wójs (18 Dywizja Zmechanizowana) 28.06

5. sierż. Damian Kłopotek (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) 28.07

6. szer. OT Rafał Stasiukiewicz (wojska obrony terytorialnej) 28.14

Mężczyźni powyżej 46 lat, 8 km

1. mł. chor. Mariusz Borychowski (12 Dywizja Zmechanizowana) 27.44

2. st. chor. Mariusz Plesiński (11 Dywizja Kawalerii Pancernej) 28.01

3. st. szer. Krzysztof Bartkiewicz (12 Dywizja Zmechanizowana) 28.11

4. st. szer. OT Adam Szydlik (wojska obrony terytorialnej) 28.27

5. st. szer. OT Bogusław Andrzejuk (wojska obrony terytorialnej) 28.47

6. chor. Tomasz Wiśniowski (18 Dywizja Zmechanizowana) 30.03

Sztafeta kobiet 4x1 km

1. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (st. szer. Karolina Bilawa, szer. Anita Droń, szer. Wioletta Kuczyńska, szer. Natalia Klaybor) 13.29

2. 18 Dywizja Zmechanizowana (kpr. Kamila Hayder, st. sierż. Aleksandra Jakubczak, szer. Izabela Malinowska, st. szer. Ewelina Paprocka) 13.41

3. 12 Dywizja Zmechanizowana (szer. Justyna Kulińska, st. szer. Monika Andrzejczak, st. kpr. Anna Pogorzelska, szer. Monika Jackiewicz) 13.53

4. Wojska obrony terytorialnej 14.05

5. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 14.30

6. 16 Dywizja Zmechanizowana 14.31

Sztafeta mężczyzn 4x1 km

1. Uczelnie wojskowe (sierż. pchor. Jan Zielonka, st. kpr. pchor. Szymon Guźkowski, kpr. pchor. Kamil Mezglewski, st. szer. pchor. Piotr Kręczewski) 11.24

2. 12 Dywizja Zmechanizowana (szer. Konrad Majdziński, kpr. Robert Czerniak, st. szer. Michał Groberski, st. szer. Patryk Błaszczyk) 11.29

3. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (st. szer. Tomasz Ogorzały, szer. Adam Marysiak, szer. Tomasz Janusz, szer. Kacper Skibiak) 11.38

4. Wojska obrony terytorialnej 11.46

5. Marynarka Wojenna RP 11.56

6. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 11.58

Sztafeta mężczyzn 4x2 km

1. 12 Dywizja Zmechanizowana (st. szer. Damian Kabat, mł. chor. Janusz Put, st. szer. Patryk Stypułkowski, st. szer. Artur Olejarz) 23.14

2. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej (st. szer. Dawid Klaybor, sierż. Kamil Makoś, szer. Krzysztof Tschirch, st. szer. Krzysztof Szymanowski) 23.27

3. Siły powietrzne (szer. Krystian Zdrojewski, kpr. Dawid Garski, sierż. Hubert Pokrop, st. szer. Tomasz Grycko) 23.42

4. 18 Dywizja Zmechanizowana 23.50

5. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 24.12

6. 16 Dywizja Zmechanizowana 25.02

Klasyfikacja drużynowa

1. 12 Dywizja Zmechanizowana 480 punktów

2. 11 Dywizja Kawalerii Pancernej 460 pkt.

3. 18 Dywizja Zmechanizowana 363 pkt.

4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 333 pkt.

5. Wojska obrony terytorialnej 323 pkt.

6. 16 Dywizja Zmechanizowana 256 pkt.

7. Siły powietrzne 254 pkt.

8. Marynarka Wojenna RP 191 pkt.

9. Uczelnie wojskowe 177 pkt.