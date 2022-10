Pierwsza przysięga żołnierzy 18 BOT

Wypowiadając słowa przysięgi, bierzecie na siebie odpowiedzialność za los Warszawy i jej mieszkańców – napisał w liście wicepremier Mariusz Błaszczak, który został odczytany na uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego. W niedzielę słowa przysięgi wojskowej złożyło tam 200 terytorialsów z 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.





– Wojska Obrony Terytorialnej pełnią ważną funkcję. W czasach pokoju pomagają przy usuwaniu klęsk żywiołowych i pomagają słabszym. W czasach trudnych, w czasach wojny, które oby do nas nie nadeszły, są w gotowości, by służyć ojczyźnie – mówił w niedzielę w Muzeum Powstania Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był gościem na uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez pierwszych 200 żołnierzy 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.



W stołecznej brygadzie docelowo służyć ma 3000 żołnierzy w trzech batalionach piechoty lekkiej. Zlokalizowane one będą w Rembertowie, na Ursynowie (formowanie batalionu rozpocznie się w 2023 roku) i w Borzęcinie Dużym (początek tworzenia w 2024 roku). Pełną gotowość 18 BOT ma osiągnąć w 2025 roku. Jej specjalnością będzie walka w mieście, jednostka ma mieć także zdolności USAR (ang. Urban Search And Rescue), czyli będzie mogła przeprowadzać poszukiwania oraz prowadzić akcje ratownicze w terenie zurbanizowanym. Pierwszych 200 terytorialsów zakończyło już szkolenie podstawowe, tzw. szesnastkę i dzisiaj złożyło przysięgę wojskową. Kolejne szkolenia i wcielenia zaplanowane są na początek przyszłego roku. Dowódcą 18 BOT jest płk Marek Pietrzak, a partnerem zagranicznym została 112 Kijowska Brygada OT.



– Nie wybieramy sobie miejsca ani czasu, kiedy przychodzimy na świat, ale możemy to miejsce, w którym żyjemy, nasz piękny kraj, uczynić lepszym i obronić dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków – mówił premier Morawiecki. Przypomniał, jak wiele padło słów krytyki pod adresem WOT, gdy kilka lat temu rozpoczynano tworzenie tej formacji. Dzisiaj, jak zaznaczył szef rządu, doskonale widać, jak bardzo jest ona potrzebna i jak wiele zadań jest w stanie wykonać. – WOT w czasie pokoju pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, pomagają słabszym, a w czasie wojny są w gotowości, by służyć ojczyźnie i bronić niepodległości. Widzimy u naszych sąsiadów na wschodzie, jak ważne są wojska obrony terytorialnej, które nie tylko działają na zapleczu frontu, ale także na pierwszej linii walczą z rosyjskim barbarzyńcą - mówił Morawiecki.





Do żołnierzy, którzy składali dzisiaj przysięgę list skierował wicepremier Mariusz Błaszczak. Odczytał go Michał Wiśniewski, podsekretarz stanu w MON. – Dziękuję za Waszą decyzję o wstąpieniu do 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. To wyraz Waszego szacunku dla wartości patriotycznych, a także troski o dobro Ojczyzny i jej obywateli – napisał szef resortu obrony. Przypomniał także żołnierzom, że wstępują do formacji, która ma na swoim koncie udział w wielu ważnych dla Polski operacjach. Żołnierze WOT biorą czynny udział w akcjach wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, stoją na straży szczelności granicy z Białorusią czy pomagali poszkodowanym w trakcie pandemii Covid’19. – Wypowiadając słowa przysięgi, bierzecie na siebie odpowiedzialność za los Warszawy i jej mieszkańców – zaznaczył Mariusz Błaszczak.