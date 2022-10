Świętujmy razem odzyskanie niepodległości

Wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni, zwiedzanie wojskowych muzeów oraz konkursy z wiedzy o wojsku – to tylko część atrakcji, które przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej z okazji 11 listopada. – W dniu Narodowego Święta Niepodległości na ustach wszystkich ma być Polska. Zapraszamy do wspólnego świętowania – zachęcają organizatorzy.

REKLAMA

11 listopada to świetna okazja, by odwiedzić wojskowe muzea. Jeśli będziecie w Warszawie, przyjdźcie do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zobaczycie m.in. samochód opancerzony Oshkosh M-ATV oraz wielozadaniowy pojazd typu Humvee. Przy okazji zajrzyjcie na dziedziniec muzeum, gdzie będzie na was czekać stoisko Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Weźmiemy ze sobą nasze wydawnictwa: książki i magazyny, w tym „Polskę Zbrojną. Historię” poświęconą Świętu Niepodległości oraz Biblioteczkę PZH, czyli zbiór archiwalnych tekstów z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.



Film: MON

11 listopada zwiedzających zapraszają także Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (od godziny 9.00 do 16.00), Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (w godzinach 10.00–16.00), ORP „Błyskawica” (w godzinach 14.00–16.00) oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (w godzinach 10.00–16.00). W kilku miastach Polski zostaną również odsłonięte murale, które powstały w ramach zainicjowanego przez MON programu „Mur,ale historia Wojska Polskiego”: 10 listopada w Milanowie, 11 listopada w Radłowie, Białym Borze, Rudce, Żaganiu, Czersku, Wyszkowie i 12 listopada w Rychwale.

Rocznicę odzyskania niepodległości będziemy również obchodzić muzycznie. Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie wystąpi z koncertem pieśni patriotycznych. Będzie to okazja, by wspólnie z muzykami zaśpiewać takie pieśni jak „Marsz Pierwszej Brygady”. – Podczas tych wyjątkowych dni chcemy w szczególny sposób podziękować żołnierzom za ochronę naszej wschodniej granicy – mówi wicepremier Mariusz Błaszczak na nagraniu zapowiadającym obchody Narodowego Święta Niepodległości. Z myślą o mundurowych strzegących polskich granic zaplanowano koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Na scenie wystąpią soliści, chór, balet i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz żołnierze-raperzy: Vito WS, Unikatos i Szosto. Koncerty pieśni patriotycznych będą się odbywały również w kościołach garnizonowych w całej Polsce.

Zachęcamy także do udziału w kolejnych spotkaniach z cyklu „Trenuj z wojskiem”. W sobotę 12 listopada można stawić się na szkolenie w garnizonach w Toruniu, Ustce, Morągu, Hrubieszowie i Lęborku. Instruktorzy poprowadzą zajęcia m.in. z podstaw posługiwania się bronią, ze strzelania, z walki wręcz, przetrwania w terenie i udzielania pierwszej pomocy. Zapraszamy!