„Nowoczesne wojsko – bezpieczne państwo”

„Nowoczesne wojsko – bezpieczne państwo" to inicjatywa Ministerstwa Oborny Narodowej, w ramach której resort chce prezentować miejsca, w których powstaną nowe jednostki wojskowe, a także przedstawiać te już funkcjonujące, do których wkrótce trafi nowoczesny sprzęt. Pierwsze wydarzenie w ramach tej akcji odbyło się dziś w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie stacjonuje 25 Brygada Kawalerii Powietrznej.

Wicepremier zaznaczył także, że w 25 Brygadzie, tak jak w całym Wojsku Polskim służą świetni żołnierze, jednak jeśli nie otrzymają nowoczesnego sprzętu, będą musieli korzystać ze starego, postsowieckiego, a ten stanowi dla nich zagrożenie. – Przekonał się o tym jeden z pilotów MiG-a-29, który zginął, choć wypełnił wszystkie procedury – powiedział. Zaznaczył, także, Polska będzie bezpieczna, wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie silne. – A Wojsko Polskie jest silne wtedy, kiedy jest liczne i kiedy dysponuje nowoczesną bronią – zaznaczył.

Błaszczak przestrzegał, by nie lekceważyć kwestii związanych z obronnością, o czym świadczy fakt, iż „Rosja próbuje odbudować swoje imperium i napadła na Ukrainę”. – Naszym zadaniem jest takie wzmocnienie sił zbrojnych, aby Rosja nie odważyła się zaatakować nas – powiedział. To właśnie dlatego wojsko powinno być liczniejsze, wyposażone w nowoczesną broń, konieczna jest też aktywność w Sojuszu Północnoatlantyckim. – NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale jeśli sami nie będziemy chcieli się bronić, to nikt inny tego nie zrobi. Nikt nie będzie narażał życia, umierał za Polskę, jeśli sami nie będziemy jej bronić – podkreślił.

Mariusz Błaszczak odniósł się także do rozpoczynającego się właśnie roku akademickiego. Przypomniał, że dziś rano na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przysięgę złożyło 1500 podchorążych. – Działalność rozpoczęła także Lotnicza Akademia Wojskowa. W 2015 roku na pierwszym roku naukę rozpoczynało 59 podchorążych. Dziś jest ich 196 – poinformował. Dodał, że jest to efekt m.in. stworzenia odpowiednich warunków do służby. Zachęcał także kolejne osoby, by zainteresowały się ofertą armii i zasiliły jej szeregi. – Naprawdę warto. To dobra droga prowadzącą do zdobycia wiedzy, ale też pozycji społecznej. Wystarczy tylko być ambitnym i gotowym do pracy – zaznaczył.

Do zasilania szeregów Wojska Polskiego zachęcali dziś także sami żołnierze, którzy w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowali piknik. Każdy, kto zdecydował się w nim uczestniczyć, mógł zobaczyć sprzęt, jakim już dysponuje armia, a także porozmawiać z przedstawicielami Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych.