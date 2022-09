Patriotyzm to nie frazes

– Spotykamy się tu 27 września. To nie jest data przypadkowa, bo obchodzimy dziś 83. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i wspominamy 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej . Z tej okazji przygotowaliśmy wystawę, która jest finałem cyklu spotkań z bohaterami walk o niepodległość – powiedział Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego , otwierając wystawę „Z miłości do Ojczyzny”. – W ten sposób chcieliśmy uczcić pamięć ludzi, którzy przed laty walczyli o naszą wolność. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tej wystawy i przekonania się z jak wspaniałymi osobami mieliśmy do czynienia – dodał.

Flash mob na Dworcu Centralnym w Warszawie. Artyści z Wojska Polskiego i zespołu „Mazowsze” uświetnili uroczystość otwarcia wystawy „Z miłości do Ojczyzny”, przygotowanej przez Wojskowy Instytut Wydawniczy z okazji 83. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Niesamowite fotografie będzie można oglądać do 24 października.

Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się dziś na Dworcu Centralnym w Warszawie. Wydarzenie zainaugurowali artyści z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, którzy w samo południe zaskoczyli podróżnych i w hali głównej dworca wykonali powstańczą pieśń „Warszawskie dzieci”.

W wydarzeniu uczestniczyła też młodzież z Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego. Dziękujemy wspaniałym uczniom, dyrekcji i wychowawcom ze szkoły za wsparcie wczorajszej uroczystości. „Warszawskie dzieci” dzięki Wam zabrzmiały wczoraj pełnym głosem.



Film: ZbrojnaTV, WCEO, Mazowsze

Jak stwierdziła Anna Putkiewicz, redaktor naczelna portalu polska-zbrojna.pl oraz kwartalnika „Polska Zbrojna Historia”, lokalizacja wystawy także nie jest przypadkowa. – To takie nasze zaproszenie do zatrzymania się w pośpiechu. To nasza prośba o refleksję: „czym dla mnie jest ojczyzna” oraz pretekst do zastanowienia się: „kim ja jestem dla niej” – wyjaśniła.

– Dla nas, Polskich Kolei Państwowych z Grupy PKP, fakt, że możemy gościć w przestrzeni Dworca Kolejowego Warszawa Centralna tak znamienitą wystawę to powód do radości i dumy. To tak ważne również dlatego, że oprócz celów biznesowych, obsługi naszych klientów stawiamy na pielęgnowanie tradycji, historii i budowanie tożsamości narodowej – mówił Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. Warszawski Dworzec Centralny to bardzo dobre miejsce, by upowszechniać pamięć o bohaterach, chociażby ze względu na liczbę pasażerów (z Polski i zagranicy), którzy przewijają się przez dworzec. Rocznie to aż 16 i pół miliona osób.

„Z miłości do Ojczyzny” to motto, pod którym przez ostatnie kilka miesięcy odbywały się międzypokoleniowe spotkania. Kombatanci dzielili się w tym czasie z żołnierzami, zarówno z wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej, swoimi historiami, a także przekazywali przesłanie, które towarzyszyło im przed laty, kiedy walczyli o swój kraj. – Słowo „patriotyzm” to nie frazes – mówił Juliusz Kulesza „Julek”, który brał udział w Powstaniu Warszawskim. – Wolności trzeba strzec – podkreśliła Wanda Thun „Wandzia”, sanitariuszka w czasie walk 1944 roku. Wszystkie rozmowy z bohaterami walk o niepodległość zostały zarejestrowane, a ich zapis można obejrzeć na portalu polska-zbrojna.pl. Podczas spotkań powstały także fotografie, które od dziś można oglądać na wystawie. Na każdym ze zdjęć wspólnie z wojskowymi pozują żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy czy harcerze Szarych Szeregów, głównie podopieczni stowarzyszenia „Paczka dla bohatera”. Obok każdej fotografii znajduje się także QR-kod odsyłający do nagrania filmowego.

Za realizację projektu byli odpowiedzialni dziennikarze „Polski Zbrojnej”. – To bezcenny, historyczny dokument, wiemy bowiem, że z niektórymi z bohaterów rozmów powtórzyć się nie da – zaznaczyła Anna Putkiewicz. – Tytuł wystawy „Z miłości do Ojczyzny” to powrót do właściwego opisu naszego świata, w którym kluczowe miejsce powinno zajmować właśnie słowo „Ojczyzna”. Przypominają nam o tym ludzie, którzy nie rzucają słów na wiatr, o czym świadczy fakt, że przed laty wybrali walkę i ryzyko śmierci w imię niepodległości – dodała.

Uczestnikom rozmów z kombatantami towarzyszyło wiele emocji. Fotoreporter Michał Niwicz, jeden z autorów ekspozycji, wspomina, że każdy z bohaterów był wyjątkowy, a jego historia niesamowita. – Kombatanci przyjęli nas bardzo ciepło. Było widać, że nasza obecność, fakt, że o nich pamiętamy i chcemy ich słuchać, ma dla nich ogromne znaczenie – mówi. – Te rozmowy jednak były ważne przede wszystkim dla nas, to było bezcenne doświadczenie. Takich historii, jakie usłyszeliśmy, nie znajdziemy w żadnym z podręczników – podsumowuje Niwicz.

Wystawa „Z miłości do Ojczyzny” powstała pod auspicjami Ministerstwa Obrony Narodowej. Można ją oglądać w hali głównej Dworca Centralnego do 24 października 2022 roku.