Sportowe zmagania weteranów

Jednak już dziś w Markach Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, wręczył karty powołania zawodnikom, którzy podczas zmagań będą reprezentowali Polskę. – Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mam zaszczyt wręczania powołań naszej reprezentacji. To są ludzie, którzy mają silne charaktery – mówił podczas uroczystości. Jak dodał, część uczestników Invictus Games to medaliści poprzednich igrzysk weteranów, a niektórzy z nich w 2023 roku będą debiutowali. – Jeden z zawodników powiedział, że zwycięstwem dla niego jest to, że jest aktywny i może pracować nad sobą. I to jest najważniejsze, bo aktywność pomaga w rehabilitacji – zaznaczył.

Wicepremier przypomniał, że w Wojsku Polskim służy ponad 31 tys. weteranów, a ok. 800 z nich to weterani poszkodowani. – Zadaniem Wojska Polskiego jest zapewnienie opieki tym ludziom – powiedział. Dodał, że w Polsce funkcjonuje także ustawa o weteranach, którą sami misjonarze nazywają „najlepszą w Europie”. – Chcemy pójść krok dalej. Przygotowaliśmy jej kolejną nowelizację, polegającą na tym, aby dodatek finansowy dla żołnierzy weteranów poszkodowanych był wypłacany nie tylko tym, którzy już odeszli ze służby, lecz także wciąż służącym w wojsku – poinformował minister.



Film: Paweł Sobkowicz/ ZbrojnaTV

Mariusz Błaszczak zauważył również, że wprowadzenie takiego rozwiązania to sposób na to, aby docenić tych, „którzy za Polskę narażali swoje życie i zdrowie”. – Służba żołnierzy Wojska Polskiego na misjach to kapitał, z którego dziś korzystamy, bo jesteśmy wspierani przez żołnierzy NATO. To wszystko jest kluczem do naszego bezpieczeństwa – zaznaczył. A o tym, jak ważna jest żołnierska służba, świadczy chociażby panująca na świecie sytuacja: tocząca się w Ukrainie wojna czy atak hybrydowy na Polskę przeprowadzony z terenów Białorusi. – Służba żołnierzy stanowi podstawowy warunek bezpieczeństwa naszej ojczyzny – podkreślił szef MON-u.

Uroczystość, podczas której została powołana reprezentacja na zawody Invictus Games, nie bez powodu miała miejsce w Markach. Dziś w tej miejscowości odbyło się bowiem „Wyzwanie weterana”, czyli wydarzenie, podczas którego rywalizowali uczestnicy operacji wojskowych poza granicami kraju. – Ideą tych zawodów jest integracja środowiska oraz zwrócenie uwagi na charakter służby weteranów i ich poświęcenie – powiedziała mjr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana, inaugurując te zmagania. – Rywalizacja sportowa to nie tylko pokonywanie przeciwników i kolejnych rekordów. Rywalizacja sportowa to przede wszystkim pokonywanie własnych barier i słabości, czasem także powracanie do zdrowia – zaznaczyła.

Pierwsza podczas „Wyzwania weterana” wystartowała sztafeta 4x400 m, w której udział wzięły drużyny reprezentujące poszczególne dowództwa. Pierwsze miejsce na podium zajęli żołnierze z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Poza tym weterani rywalizowali dziś w biegu na 100, 400 i 1500 m, skoku w dal, pchnięciu kulą, wioślarstwie halowym, wyciskaniu sztangi, a także pływaniu stylem dowolnym i klasycznym.

To jednak nie wszystko. Tuż obok stadionu, gdzie trwały zmagania weteranów sportowców, odbył się piknik wojskowy. Można było na nim porozmawiać z żołnierzami, zobaczyć sprzęt, który wykorzystują w czasie służby, posłuchać koncertów oraz skosztować wojskowej grochówki.

Po południu wręczono również nagrody Excalibur, które dyrektor Centrum Weterana przyznaje weteranom wyróżniającym się godną do naśladowania postawą i podejmującym inicjatywy na rzecz uczestników operacji wojskowych poza granicami kraju. W tym roku otrzymali je: ppłk rez. Remigiusz Pielacha, kpt. Damian Jarząbek, st. chor. w st. spocz. Tomasz Kloc, st. chor. sztab. rez. Dariusz Kukiełka i płk. Arkadiusz Stachowiak.