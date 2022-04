WCR na miarę obecnych wyzwań

Jedno Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie oraz jego 16 ośrodków zamiejscowych, w każdym województwie po jedynym – rusza reforma struktur terenowych organów administracji wojskowej. Przygotowany w resorcie obrony narodowej projekt rozporządzenia w tej sprawie jest pierwszym aktem wykonawczym do ustawy o obronie ojczyzny.

Obecnie działające terenowe organy administracji wojskowej (TOAW) tworzy 16 wojewódzkich sztabów wojskowych oraz 86 wojskowych komend uzupełnień. Do ich zadań należy między innymi przygotowanie rezerw obronnych, prowadzenie ewidencji wojskowej i nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, a także kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym i naborem ochotników do armii.

Za niespełna trzy tygodnie wojskową administrację czekają jednak zmiany. Wynikają one z podpisanej w marcu przez prezydenta ustawy o obronie ojczyzny. Zgodnie z tym dokumentem w miejsce WSZW i WKU mają powstać wojskowe centra rekrutacji. W MON powstał już projekt rozporządzenia dotyczący liczebności i lokalizacji WCR. To pierwszy akt wykonawczy do ustawy o obronie ojczyzny.