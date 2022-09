Siedem lat LITPOLUKRBRIG

Uroczystości z okazji siódmej rocznicy powstania Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady odbyły się w Lublinie. Udział w nich wzięli wiceministrowie trzech państw-założycieli tej formacji. Zastępca ministra obrony Ukrainy podkreślił, że dotychczasowa działalność jednostki nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, bo to właśnie tu przed kilkoma laty zaczęła zacieśniać się współpraca między trzema państwami. – Siedem lat istnienia tak potężnej brygady pokazuje całemu światu, jak zjednoczyliśmy się we wspólnym zadaniu. Liczymy, że wkrótce najważniejszy cel zostanie osiągnięty. Choć motto LITPOLUKRBRIG to „Zjednoczeni dla pokoju”, my jesteśmy połączeni i zjednoczeni dla wspólnego zwycięstwa – powiedział Ołeksandr Poliszczuk.

„Agresja Rosji na Ukrainę potwierdziła, jak ważne było rozpoczęcie współpracy politycznej i wojskowej między naszymi krajami” – zwrócił się w liście wystosowanym w siódmą rocznicę powołania wielonarodowej brygady minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wicepremier podkreślił, że bohaterska obrona Ukrainy utwierdza trzy nacje w przekonaniu o jednoczącej wspólnocie wartości oraz potrzebie silnego poparcia, jakiego Polska i Litwa oraz wiele innych krajów udzielają ukraińskiej walce o niepodległość. „Niech doświadczenia wyniesione z tej współpracy będą skutecznie wykorzystywane przez was w codziennej służbie dla wzmocnienia obronności naszych krajów” – napisał do żołnierzy LITPOLUKRBRIG Mariusz Błaszczak.

Z kolei wiceminister obrony narodowej Litwy zaznaczył, że brygada jest symbolem przyjaźni trzech krajów, ich wspólnej historii i wspólnych zwycięstw nad wrogami. Dodał, że to znakomity przykład współpracy wojskowej, która cały czas powinna być rozwijana. – Jeden z naszych przyjaciół walczy teraz o swoją niezależność i wolność. LITPOLUKRBRIG jest znakomitą platformą do dalszego wspierania Ukrainy i wszyscy powinniśmy współdziałać, by to wsparcie było kontynuowane. Ukraina nie jest sama, wspierają ją najbliżsi sojusznicy i przyjaciele oraz globalna koalicja. Wszyscy wiemy, że wygra Ukraina. Już wygrywa. Wygrała już strategicznie i myślę, że wojsko jest na bardzo dobrej drodze do szybkiego wyzwolenia całego kraju – podkreślił Margiris Abukevičius.

O istotnym wpływie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady na obraz wojny za wschodnią granicą mówił też wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. – Brygada jest elementem wyciągania wniosków z inwazji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy kraj ten stracił Krym i znaczną część Donbasu. Były masowe dezercje, brak woli walki. Siedem lat później mamy drugą odsłonę agresji i widzimy dwa razy większą armię ukraińską, znacznie lepiej przeszkoloną, zmotywowaną do walki, odnoszącą sukcesy. Jest to zasługa tego, że jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęliśmy decyzję, by przekazać swoje standardy Ukrainie, i to przynosi owoce – zaznaczył Marcin Ociepa. – Brygada przede wszystkim odnalazła w tym konflikcie swoją rolę, która nawet nie była przewidziana. Bardzo mocno pomaga żołnierzom ukraińskim. Nie chcę ujawniać szczegółów, ale jej żołnierze są bardzo mocno zaangażowani w to, co się dzieje w Rzeszowie, w to, co się dzieje w Ukrainie – dodał wiceminister obrony narodowej.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego została powołana w 2014 roku, a sformowana jesienią 2015 roku. Miała być wykorzystywana w operacjach wspierania pokoju i zarządzania kryzysowego, podejmowanych na podstawie mandatu udzielonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Jej dodatkowym i bardzo ważnym celem było zacieśnienie partnerstwa i współpracy wojskowej między trzema krajami oraz wsparcie euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, w tym przyszłego członkostwa w NATO. – Wielonarodowy personel formacji z trzech krajów już od siedmiu lat wspólnie ćwiczy. Arystoteles powiedział kiedyś, że definiuje nas to, co robimy wielokrotnie. Dlatego doskonałość jest nawykiem, a nie aktem. Tylko praktyka czyni mistrza. Dlatego razem trenujemy, aby doskonalić nasze umiejętności i zdolności, wzmacniać nasze relacje wojskowe i zwiększać interoperacyjność między uczestniczącymi narodami – podkreślił płk Jarosław Mokrzycki, dowódca LITPOLUKRBRIG.

Brygada liczy ponad 4 tys. żołnierzy, którzy na co dzień stacjonują w swoich jednostkach macierzystych, afiliowanych do LITPOLUKRBRIG. Jej dowództwo mieści się w Lublinie. Tworzy je 58 oficerów polskich, 18 ukraińskich i pięciu litewskich.