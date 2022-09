Kieleckie nagrody cz. 5

EOD ONE, czyli interaktywne ubranie ochronne dla saperów, chroniące przed odłamkami oraz falą cieplną i uderzeniową. Cleamix VCS-Series, czyli zestaw do oczyszczania powietrza w pojazdach i pomieszczeniach z różnych wirusów, bakterii oraz gazów bojowych. Przedstawiamy kolejnych laureatów przyznawanych podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach nagród Defender.

Interaktywny kombinezon

O tym, że praca sapera, czy to wojskowego, czy działającego w jednostkach pirotechnicznych policji lub służb specjalnych, nie jest bezpieczna, chyba nie trzeba przekonywać nikogo. Specjaliści w tej dziedzinie wskazują, że wybuch neutralizowanego niebezpiecznego przedmiotu niesie dla sapera trzy typy zagrożeń. Są to odłamki lecące z ogromną prędkością oraz dwa rodzaje fal – uderzeniowa i cieplna. Saperzy podkreślają, że to nie odłamki są najgroźniejsze, ale właśnie fale, szczególnie uderzeniowa.

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Lubawa pokazała, opracowane wspólnie z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa MORATEX oraz spółką MindMade, przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne EOD ONE. Jak przekonują jego twórcy, zostało ono zaprojektowane z myślą o jak najbardziej kompleksowej ochronie sapera.

Specjalna konstrukcja poszczególnych warstw odzieży ochronnej składających się na EOD ONE, czyli nie tylko hełm, kurtka i spodnie, lecz także specjalny kołnierz, buty oraz osłony: szyi, ud i podudzi, chroni pirotechnika przed zabójczym działaniem fali cieplnej i uderzeniowej. Co ważne, saper może dostosowywać poziom ochrony balistycznej do swoich preferencji. Aby ją zmaksymalizować, może np. zainstalować w skafandrze dodatkowe panele balistyczne, które chronią tułów przed odłamkami: tymi o wadze 1,1 g, lecącymi po wybuchu z prędkością 1800 m/s, albo tymi ważącymi prawie 3 g, lecącymi z prędkością 1300 m/s.

EOD ONE to kombinezon, który wyróżnia się na tle konkurencji interaktywnością. Noszący go saper nie musi sam sterować funkcjami ubrania, takimi jak oświetlenie, łączność, ochrona przed zaparowaniem przyłbicy oraz system chłodzenia ciała. Tym wszystkim może zarządzać jego pomocnik (albo dowódca), który na specjalny ekran na przedramieniu może wysłać mu np. zdjęcie schematu zapalnika albo film instruktażowy, jak rozbrajać dany ładunek.

Chronić elektronikę

Kolejnym produktem nagrodzonym podczas tegorocznego MSPO Defenderem jest przenośny system do dekontaminacji Cleamix VCS-Series fińskiej firmy Cleamix Oy. Dekontaminacja to proces, który polega na unieszkodliwieniu substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia. Mogą to być nie tylko różnego typu wirusy i bakterie, lecz także chemikalia, w tym broń chemiczna i biologiczna.

Jak podkreśla Dawid Manicki z firmy Iacobus, która reprezentuje w Polsce fińską spółkę, system Cleamix VCS wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie dekontaminacji tym, że jest bezpieczny dla elektroniki. – Dzięki użyciu suchego gazu, a dokładniej nadtlenku wodoru, nie ma ryzyka uszkodzenia skomplikowanej i drogiej elektroniki, jakie istnieje przy metodach mokrych, gdzie rozpyla się wilgotną mgiełkę, lub ozonowaniu, gdzie następuje silne utlenianie – wyjaśnia Manicki. – Inne metody, jak np. oczyszczanie powietrza promieniowaniem UV, także nie są zbyt bezpieczne, gdyż mogą zostać uszkodzone powierzchnie plastikowe – dodaje.

Przedstawiciele firmy Cleamix Oy podkreślają, że zaletą systemu Cleamix VCS jest jego niewielki rozmiar, który pozwala go łatwo przenosić i używać tam, gdzie jest potrzebny. Urządzenie jest już w wyposażeniu polskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Innowacyjność tego produktu doceniło jury konkursu Defender, przyznając mu, jako jedynemu rozwiązaniu zagranicznemu, tegoroczny laur.