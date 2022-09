Nagrody i wyróżnienia na zakończenie MSPO

613 wystawców z 33 państw zaprezentowało swoje produkty na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Zakończone w piątek targi pokazały, w jakim kierunku będzie rozwijała się oferta branży, a podpisane w trakcie wystawy kontrakty wskazały najważniejsze obszary modernizacji technicznej Wojska Polskiego.

– Na kilka dni Kielce stały się stolicą europejskiego przemysłu obronnego – mówił Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, na uroczystości zakończenia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. – W ciągu tych kilku dni wielokrotnie pytano mnie, jak sytuacja w Ukrainie wpłynęła na naszą imprezę. Mogę tylko zacytować słowa prezydenta Andrzeja Dudy, że są to targi bardzo ważne dla Polski, zwłaszcza teraz – dodał.

Kielecka impreza przyciągnęła 613 firm z 33 państw, a tzw. państwem wiodącym była Turcja. Stoiska i prezentowany na nich sprzęt obejrzało ponad 19 tys. zwiedzających. To rekordowa liczba w historii MSPO, który w tym roku odbył się po raz trzydziesty. 60 oficjalnych delegacji z 39 krajów, które odwiedziły targi, to kolejny dowód na to, jaką pozycję międzynarodową udało się wypracować kieleckiej imprezie.