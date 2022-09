MSPO. W Polsce będzie centrum serwisowe pocisków RBS15

Wszystko wskazuje na to, że Marynarka Wojenna RP wkrótce będzie miała jeszcze więcej pocisków RBS15 . MON zdecydowało bowiem, że rakiety tego typu mają wejść do uzbrojenia fregat rakietowych Miecznik , niewykluczone, że w ich najnowszej wersji (Mk4).

Na terenie należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki Mesko SA ma powstać Centrum Recertyfikacji, Serwisowania i Napraw manewrujących pocisków przeciwokrętowych RBS15. Firma ze Skarżyska-Kamiennej podpisała podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego umowę o współpracy w tej sprawie z producentem rakiet, szwedzkim koncernem Saab.

Do ich zakupu, a więc także i do obsługi (napraw i serwisowania), przygotowuje się nie tylko ich producent, ale także polski przemysł obronny. Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Mesko SA ze Skarżyska Kamiennej chce utworzyć na swoim terenie Centrum Recertyfikacji, Serwisowania i Napraw RBS15.

6 września, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, przedstawiciele Saaba i Meska SA podpisali porozumienie o współpracy (MoU) w zakresie serwisu i napraw rakiet RBS15. Na mocy tego porozumienia specjaliści z Meska przejdą szkolenia nie tylko z obsługi technicznej i serwisu szwedzkich pocisków, ale także z zarządzających nimi systemów okrętowych. – Biorąc pod uwagę obecną sytuację bezpieczeństwa w Europie, stworzenie lokalnego centrum wsparcia dla systemów RBS15 staje się jeszcze ważniejsze – powiedział Stefan Öberg, Vice President and Head of Business Unit Missile Systems w firmie Saab.

Przedstawiciele koncernu Saab podkreślają, że na utworzeniu w Polsce centrum serwisowania i napraw pocisków RBS15 skorzysta nie tylko polski przemysł obronny, który zyska nowe zdolności i możliwości, ale przede wszystkim Marynarka Wojenna RP.

– Nasza współpraca zagwarantuje pełną zdolność operacyjną Marynarki Wojennej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa dostaw dla Sił Zbrojnych RP – podkreślił Jyrki Kujansuu, prezes Saab Technologies Poland.