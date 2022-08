Na łączach z NATO

Trening został przeprowadzony podczas rejsu powrotnego z Francji, gdzie polski okręt brał udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy rajdu na Dieppe, portowe miasteczko. Zaproszenie miało wymiar symboliczny. Wysyłając je, organizatorzy chcieli upamiętnić marynarzy z niszczyciela eskortowego ORP „Ślązak”. Imiennik obecnego patrolowca podczas alianckiej operacji desantowej z sierpnia 1942 roku walczył z samolotami, ścigaczami, okrętami podwodnymi i załogami obsługującymi baterie nadbrzeżne nieprzyjaciela. Artylerzyści ze „Ślązaka” zdołali zestrzelić cztery niemieckie myśliwce. Potem załoga pomagała ewakuować z plaży kanadyjskich żołnierzy. I to właśnie marynarzom z dawnego niszczyciela poświęcona została pierwsza część uroczystości. Wzięli w niej udział polscy dyplomaci, przedstawiciele 3 Flotylli Okrętów, w tym jej dowódca kadm. Mirosław Jurkowlaniec, reprezentanci francuskiej armii, lokalnych władz oraz kombatanci z kilku krajów. Marynarze z obecnego „Ślązaka” pełnili wartę przed tablicą ku czci dwóch Polaków oraz brytyjskiego oficera łącznikowego, którzy polegli podczas walk w 1942 roku.

Okręty spotkały się w nocy ze środy na czwartek. Z polską korwetą patrolową ORP „Ślązak” trenowały dwie fregaty – HnoMS „Roald Amundsen” z Norwegii i NRP „Corte Real” z Portugalii, a także okręt wsparcia operacji desantowych HNLMS „Karel Doorman”. Ostatnie trzy jednostki służą obecnie w natowskim zespole SNMG1 , który patroluje wody Bałtyku, Morza Północnego i północnej części Atlantyku. – Ćwiczyliśmy w Cieśninach Duńskich. Skupiliśmy się na procedurach związanych z prowadzeniem łączności, wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi stanowiskami na okrętach, koordynacją bojowych stanowisk informacyjnych – wymienia kmdr ppor. Wojciech Ostalski, dowódca „Ślązaka”. Jak tłumaczy, to stosunkowo proste zadania, ale takie treningi mają swoją wartość. – Przede wszystkim zyskujemy poczucie, że bez większych przygotowań jesteśmy w stanie wejść w rejon działania i właściwie z marszu rozpocząć współpracę z sojuszniczymi jednostkami. Na tym opiera się tak ważna dla NATO interoperacyjność – podkreśla oficer. W sumie ćwiczenia trwały kilka godzin. W czwartek rano ORP „Ślązak” zameldował się w Gdyni.

Patrolowiec ORP „Ślązak” ćwiczył z okrętami natowskiego zespołu SNMG1. Trening został przeprowadzony w Cieśninach Duńskich. Do kilkugodzinnego szkolenia doszło, gdy polska jednostka wracała z uroczystości 80. rocznicy rajdu na Dieppe – jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń II wojny światowej.

Potem odbyły się główne uroczystości zorganizowane przez gospodarzy. Podczas nich głos zabierali m.in. przedstawiciele rządu oraz władz miasteczka. Burmistrz Dieppe, Nicolas Langlois, odznaczył miejskim medalem 100-letniego Gordona Fennella, kanadyjskiego weterana, który wziął udział w rajdzie. – Dla kanadyjskich oddziałów 19 sierpnia 1942 roku pozostaje najbardziej tragicznym dniem II wojny światowej – mówił Langlois. Zwrócił się też bezpośrednio do Fennella. – Jest pan jednym z ostatnich świadków tej karty historii. Mówię to z ogromnym wzruszeniem, ponieważ reprezentuje pan wszystkich żołnierzy, którzy stracili tutaj życie, zaś medal jest znakiem naszej głębokiej wdzięczności za wszystko, co zrobiliście – dodał. Ostatnia część obchodów została zorganizowana przez samych Kanadyjczyków.

– Podczas pobytu w Dieppe gościliśmy na okręcie ambasadora RP we Francji i przedstawicieli francuskiej marynarki wojennej. Otworzyliśmy też pokład dla zwiedzających – informuje kmdr ppor. Ostalski. Oprócz „Ślązaka” do Dieppe zawinął kanadyjski okręt HMCS „Kingston”. Rajd na Dieppe miał stanowić jedną z prób przed desantem otwierającym front walk w zachodniej Europie. Zgodnie z planem alianci zamierzali wylądować na plaży, opanować miasto, zniszczyć port, zdobyć jak najwięcej informacji o niemieckich umocnieniach, a potem wraz z grupą jeńców wrócić do Wielkiej Brytanii. Operacja powinna była trwać nie dłużej niż sześć godzin. Ciężar jej przeprowadzenia spoczął na żołnierzach 2 Dywizji Piechoty z Kanady, których wspierali brytyjscy spadochroniarze oraz załogi 30 nowoczesnych czołgów Churchill. Osłonę miały zapewnić dziesiątki alianckich samolotów i okrętów – w tym wspomniany już ORP „Ślązak”.

Akcja rozpoczęła się wczesnym rankiem 19 sierpnia 1942 roku. Szybko jednak stało się jasne, że nie przebiega ona po myśli aliantów. Spadochroniarze z Wielkiej Brytanii nie zdołali opanować niemieckich stanowisk ogniowych po obydwu stronach plaży. Lądujący Kanadyjczycy dostali się pod huraganowy ogień. Czołgi, które miały ich wspomóc zostały desantowane z opóźnieniem, w dodatku nie były w stanie pokonać zapór ustawionych na drodze do miasteczka. W efekcie alianci musieli się wycofać. Pod Dieppe stracili ok. 4 tys., którzy zginęli bądź dostali się do niewoli. Aż 3300 z nich stanowili Kanadyjczycy. Niemcy posłali na dno kilkanaście jednostek pływających i strącili przeszło setkę samolotów RAF-u. Sami stracili niespełna 50 maszyn i około 600 żołnierzy.