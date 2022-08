Zostań stypendystą MON-u

Zgodnie z założeniami student stypendysta na pierwszym roku kształcenia ma przejść szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej , po którym zostanie przeniesiony do pasywnej rezerwy. W trakcie kolejnych lat kształcenia czeka go udział w ćwiczeniach wojskowych (do 21 dni) oraz zajęciach odbywających się w ramach modułu podoficerskiego w Szkole Legii Akademickiej . Już po zakończeniu nauki student będzie musiał ukończyć kurs oficerski i zdać egzamin na oficera, a następnie złożyć wniosek o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawać w niej przez minimum pięć lat. Program ma zachęcać do pełnienia służby wojskowej, a także umożliwić pozyskanie dla sił zbrojnych rezerwistów wyszkolonych w określonych specjalnościach.

Trwa nabór do pilotażowej edycji programu stypendialnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Szansę otrzymania ponad 2 tys. zł miesięcznego stypendium mają cywilni studenci 16 wybranych kierunków. W tym roku w programie może wziąć udział 50 osób, które zobowiążą się m.in. do ukończenia szkolenia podstawowego oraz minimum pięcioletniej służby wojskowej po odbyciu studiów.

Coraz mniej czasu

MON ogłosiło właśnie nabór do pilotażowej edycji programu. Adresowana jest ona do studentów, którzy w roku akademickim 2022/2023 rozpoczną naukę na jednolitych studiach magisterskich. Ale nie tylko. Bo o udział w programie mogą też ubiegać się ci, którzy rozpoczną studia I stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym samym kierunku w ramach studiów II stopnia. W obu przypadkach istotny jest jednak kierunek kształcenia.

Choć przepisy rozporządzenia MON-u wskazują na 69 kierunków cywilnych, to w pilotażowej edycji mogą wziąć udział studenci jedynie 16 z nich. Na liście przygotowanej przez resort obrony znalazły się więc: elektronika (10 miejsc), analityka medyczna (4), optoelektronika (5), teleinformatyka (3), cyberbezpieczeństwo (5), inżynieria geoprzestrzenna (1) oraz matematyka (4). W programie przygotowano też po dwa miejsca dla studentów elektrotechniki, automatyki, robotyki, energetyki, weterynarii, fizyki, cybernetyki, gospodarki przestrzennej oraz kierunku lekarsko-dentystycznego. W sumie w pilotażowej edycji programu będzie mogło wziąć udział 50 osób.

Jak się zgłosić?

Zainteresowani muszą złożyć wniosek o przyznanie stypendium do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do 31 sierpnia (za pośrednictwem dowolnie wybranego WCR-u). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie m.in. o przyjęciu na uczelnię wraz z informacją o jej nazwie, kierunku studiów, terminie rozpoczęcia i zakończenia kształcenia wynikającym z programu kształcenia. – Dodatkowo kandydat musi złożyć trzy wnioski o powołanie do: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas szkolenia podstawowego, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego oraz do zawodowej służby wojskowej. To wszystko jest bowiem warunkiem otrzymywania stypendium – wyjaśnia ppłk Waldemar Krzyżanowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Następnie kandydat zostanie skierowany na badania psychologiczne, które zweryfikują, czy nie ma przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Na podstawie badań lekarskich zostanie też ustalona kategoria zdolności do zawodowej służby wojskowej danego ochotnika.

Zasady wypłaty

Studenci, którym uda się zakwalifikować do pilotażowej edycji programu, będą musieli podpisać z wojskiem umowę o stypendium. To w niej zostaną określone m.in. warunki otrzymania pieniędzy. – Stypendium w wysokości 2280 zł będzie wypłacane przez dziesięć miesięcy danego roku akademickiego przez cały okres programowego czasu trwania studiów – mówi ppłk Krzyżanowski. Aby utrzymać prawo do stypendium, kandydat będzie musiał przedstawiać szefowi CWCR-u zaświadczenia potwierdzające zaliczenie kolejnych semestrów studiów: do 30 marca albo do 30 września. Jeśli tego nie zrobi w terminie, wypłata stypendium zostanie wstrzymana, a jego wysokość obniżona proporcjonalnie do okresu zwłoki (przyjęto, że jeden dzień stanowi 1/30 części miesięcznego stypendium).

Wypłata środków finansowych ma być zawieszana także m.in. na okres urlopów od zajęć, a także w sytuacji odbywania części studiów poza granicami państwa w ramach wymian międzynarodowych.