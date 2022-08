Więcej miejsc dla przyszłych kaprali

Z 377 do 507 wzrósł limit miejsc na tegorocznych kursach podoficerskich dla cywilów. Dodatkowe 130 osób będzie mogło przejść szkolenie w specjalności inżynieryjno-lotniczej w dęblińskiej szkole podoficerskiej. Decyzja MON-u jest związana z koniecznością pozyskania dla sił zbrojnych specjalistów z uprawnieniami do pracy na sprzęcie lotniczym, w tym na samolotach F-35.

Coroczny limit miejsc na kursach podoficerskich dla osób cywilnych określa minister obrony narodowej. Zgodnie z dokumentem z września ubiegłego roku tegoroczne kursy w czterech szkołach podoficerskich: Sondzie w Zegrzu, Wojsk Lądowych w Poznaniu, Marynarki Wojennej w Ustce oraz Sił Powietrznych w Dęblinie miało rozpocząć 377 osób. Szef MON-u wydał jednak kolejną decyzję, zwiększającą ten limit do 507. Dodatkowe miejsca będą czekały na ochotników w dęblińskiej placówce. – Według pierwotnych planów kursy podoficerskie miały rozpocząć u nas w tym roku 182 osoby, teraz będzie ich 312. Zwiększona pula miejsc dotyczy specjalności inżynieryjno-lotniczej. Sto osób już w czerwcu zaczęło szkolenie, teraz taką szansę dostanie kolejne 130 osób – mówi st. chor. sztab. Paweł Jakubik, komendant dęblińskiej szkoły podoficerskiej. Druga edycja naboru potrwa do 9 września.

Podoficer podkreśla, że szkolenie większej liczby specjalistów z uprawnieniami do pracy na sprzęcie lotniczym jest związane z modernizacją polskiej armii i zakupami nowoczesnego sprzętu. – Kurs w specjalności inżynieryjno-lotniczej trwa najdłużej, bo do 14 miesięcy. Po tym czasie jednak wojsko zyskuje w pełni przygotowanego do służby podoficera specjalistę, który ma za sobą szkolenie podstawowe, specjalistyczne, językowe oraz kierunkowe na dany typ statku powietrznego. Na naszych kursach przygotowujemy np. specjalistów do obsługi F-16, którzy potem będą też mogli obsługiwać technologicznie podobny F-35 – mówi st. chor. sztab. Jakubik.