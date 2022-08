Absolwenci klas mundurowych złożyli przysięgę

Dobiegł końca trzeci turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla absolwentów klas mundurowych. W przysiędze ochotników w Olsztynie wziął udział wicepremier Mariusz Błaszczak. – Bardzo się cieszę, że postanowiliście związać przyszłość z wojskiem. Jesteście przeszkoleni, wiecie, co robić, jeśli ojczyzna będzie was potrzebować – mówił szef MON-u do ponad 80 żołnierzy.

REKLAMA

– Jesteście absolwentami klas wojskowych, a więc ludźmi w pełni świadomymi dokonanego wyboru. Gratuluję i bardzo się cieszę, że postanowiliście związać swoją przyszłość z wojskiem. Mam nadzieję, że zachęceni waszym przykładem kolejni ochotnicy zgłoszą się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – mówił szef MON-u.

W imieniu żołnierzy głos zabrała szer. Maria Malińska. Podkreślała, że przysięga to jedno z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu młodych ludzi. – To nie tylko formalna uroczystość i słowa roty, ale przede wszystkim wyraz naszego patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec ojczyzny – mówiła szer. Malińska. W imieniu żołnierzy kończących szkolenie podziękowała przełożonym oraz instruktorom za rzetelność, cierpliwość i wysiłek włożony w proces szkolenia. – Ufamy, że przystąpienie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej było słuszną decyzją, która pomoże ukształtować nas jako w pełni świadomych obywateli, a w przyszłości pomoże nam dogonić marzenia i zasilić szeregi żołnierzy zawodowych – dodała szer. Malińska.

Wicepremier Błaszczak podkreślał, że młodzi ludzie po złożeniu przysięgi mają teraz do wyboru różne formy dalszej służby. – Część z was będzie pewnie kontynuować szkolenie specjalistyczne, które zakończy się powołaniem do zawodowej służby wojskowej. Inni wybierają się na cywilne studia i przed wami stoi otworem służba w wojskach obrony terytorialnej. Co jednak istotne, wszyscy jesteście już teraz rezerwistami, wiecie, jakie obowiązki spoczywają na żołnierzach, jesteście przeszkoleni i doskonale wiecie, co zrobić i jak się zachować, gdyby ojczyzna was potrzebowała – mówił Mariusz Błaszczak.

Wicepremier wyróżnił żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie z najwyższą lokatą, pamiątkowymi ryngrafami. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest nowym rodzajem służby, który wprowadziła ustawa o obronie ojczyzny. Jej pierwszym etapem jest 28-dniowe szkolenie podstawowe (w przypadku absolwentów klas wojskowych trwa 12 dni), po którym ochotnicy składają przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Potem zainteresowani mogą przejść 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na konkretnym stanowisku służbowym. W tym czasie mogą też podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, np. uzyskać prawo jazdy, uprawnienia operatora maszyn, patent nurka oraz skoczka spadochronowego. Po ukończeniu dobrowolnej służby żołnierze mają pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy się na nią nie zdecydują, przechodzą do rezerwy.





Wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można złożyć przez portal zostanzolnierzem.pl oraz osobiście w jednym z 86 wojskowych centrów rekrutacji (czynne od poniedziałku do piątku, a także w pierwszą sobotę miesiąca). Osoby, które chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mogą też zadzwonić na specjalną infolinię (800 180 110), czynną codziennie w godzinach 8.00–22.00.