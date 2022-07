Giną cywile, płoną uniwersytety

Rosyjskie rakiety spadają na dzielnice mieszkalne miast w środkowej i południowej Ukrainie. W wyniku ostrzałów w Winnicy i Mikołajowie zginęło kilkadziesiąt osób, wśród ofiar są dzieci. Władze Ukrainy mówią o atakach terrorystycznych i proszą o powołanie trybunału, który będzie ścigał winnych zbrodni wojennych. Dziś Komisja Europejska nałożyła kolejne sankcje na Rosję.

Winnica po ostrzale.

Szef obwodu mikołajowskiego Witalij Kim opublikował dziś na Twitterze nagrania, na których widać wybuchy i kłęby dymu. Poinformował, że Rosjanie zniszczyli dwa tamtejsze uniwersytety. „Dziś rosyjscy terroryści zaatakowali dwa największe uniwersytety w Mikołajowie. Co najmniej 10 rakiet. Teraz biorą na cel naszą edukację. Wzywam uniwersytety wszystkich demokratycznych państw do nazwania Rosji po imieniu – państwem terrorystycznym”, napisał Kim. W ataku zginęły co najmniej cztery osoby. Dzień wcześniej, w czwartek 14 lipca, na miasto wystrzelono dziewięć rakiet, które zniszczyły hotel, dwie szkoły i stadion. Wówczas nie było żadnych ofiar. Mikołajów to ważny dla Ukrainy port i ośrodek przemysłu stoczniowego, położony nad Bohem, niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego.

Wczoraj także rosyjskie wojska ostrzelały Winnicę, stolicę obwodu winnickiego w środkowej Ukrainie. Rakiety spadły na budynek, w którym znajdowały się biura, ale zniszczyły również centrum medyczne i okoliczne domy mieszkalne. Zabito 23 osoby, w tym dzieci, wiele osób wciąż jest zaginionych. Świat obiegły zdjęcia 4-letniej Lizy, która zginęła chwilę po tym, gdy jej mama umieściła na portalu społecznościowym nagranie, na którym widać, jak obie spacerują po Winnicy. „Czym to jest, jeśli nie otwartym aktem terroryzmu. To nie są ludzie. To państwo-zabójca. Państwo-terrorysta”, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych po ataku.