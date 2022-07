Nowi dowódcy w Wojsku Polskim

Prezydent Andrzej Duda do nowo mianowanych oficerów skierował list, w którym pisał o ich roli wobec zagrożenia bezpieczeństwa we wschodniej Europie. „Skala nowych wyzwań jest naprawdę duża. Najważniejsze z nich to przewartościowanie dotychczasowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Zbrojna agresja Rosji na suwerenne państwo ukraińskie postawiła pod znakiem zapytania bezpieczeństwo naszego regionu”, napisał Andrzej Duda. Prezydent wskazał również, że to właśnie młodzi oficerowie będą służyć w armii, która zmienia się w obliczu zagrożenia. „Będziecie dowodzić jednostkami, a potem być może również związkami taktycznymi większej, silniejszej i lepiej wyposażonej armii”, czytamy w liście zwierzchnika sił zbrojnych. „Oprócz niezbędnej dyscypliny i wpisania się w hierarchię dowodzenia będzie tu potrzebna Państwa kreatywność, elastyczność i samodzielność. Jak pokazuje przebieg konfliktu toczonego za naszą wschodnią granicą, są to cechy, które zapewniają żołnierzom, a zwłaszcza dowódcom, sukcesy na współczesnym polu walki”, podkreślił Andrzej Duda. List do absolwentów napisała także marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Obecny na promocji oficerskiej wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość to dla żołnierzy początek nowej drogi. – To ważny dzień nie tylko dla was, ale i dla Polski. Dołączyliście do elitarnego grona oficerów, to spełnienie marzeń, ale też wyzwanie, bo będziecie odpowiadać za swoich podwładnych i za bezpieczeństwo kraju – powiedział zwracając się do nowo mianowanych oficerów.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że polska armia jest wzmacniana a jej liczebność rośnie. – Kreml próbuje odtworzyć imperium zła. Naszym i waszym zadaniem jest odstraszanie agresora, jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. Dlatego dziś na pierwszym roku studiów w uczelniach wojskowych jest ponad trzy razy więcej miejsc niż w 2015 roku. To pokazuje skalę tego, w jaki sposób dążymy do celu, bezpiecznej Polski – mówił wicepremier i zapowiedział, że liczba miejsc na studiach wojskowych będzie nadal zwiększana. – Proponuję wszystkim, którzy szukają swojej drogi w życiu, by związali się z wojskiem. Ambitniejsi niech zostaną oficerami. To nie jest łatwe zadanie, ale marzenia się spełniają – zachęcał szef MON-u. Na koniec podziękował rodzinom oficerów i życzył powodzenia żołnierzom. – Niech wasza służba przynosił wam satysfakcję, ale i bezpieczeństwo Polsce! – powiedział Mariusz Błaszczak.

Wicepremier wręczył pamiątkowe ryngrafy absolwentom Akademii Wojsk Lądowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Anicie Szczech, Wojciechowi Matejce, Dominikowi Kaniowiczowi, Annie Sikorze, Jakubowi Janiakowi i Grzegorzowi Dzięgielewskiemu.

– Niełatwa ścieżka, na którą wstąpiliśmy dziś się nie kończy. Przed nami kolejny etap. Nam wszystkim życzę siły w służbie, mądrości w podejmowaniu decyzji. Niech każdy dzień służby będzie powodem do dumy – powiedziała w imieniu prymusów ppor. Anita Szczech, która wkrótce rozpocznie służbę na stanowisku dowódcy plutonu zmechanizowanego w 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Uroczystość we Wrocławiu była pierwszą w tym roku promocją oficerską w wojskowych uczelniach. 6 sierpnia korpus oficerów wzmocnią absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej, 27 sierpnia Akademii Marynarki Wojennej, a 3 grudnia Lotniczej Akademii Wojskowej.

Wrocławska AWL przygotowuje wysoko wykwalifikowane kadry dowódcze na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Współpracuje z uczelniami wojskowymi Unii Europejskiej, USA, Ukrainy, Kanady, Japonii, Korei Południowej, z ośrodkami naukowo-badawczymi całego świata oraz instytucjami i jednostkami wojskowymi NATO i UE. Współpraca obejmuje wymianę studencką oraz nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus +, udział w konferencjach, szkoleniach, wspólnych projektach.