Szef MON-u objął tekę wicepremiera

Tuż po uroczystości nowo mianowany wicepremier spotkał się z przedstawicielami mediów. – Misja, którą powierzył mi pan prezydent, jest misją odpowiedzialną. Misja wicepremiera ds. bezpieczeństwa niesie ze sobą pewne wyzwania związane z inwazją rosyjską na Ukrainie i niewątpliwe trudną sytuacją międzynarodową. Chcę zapewnić państwa, że zrobię wszystko, aby godnie zastąpić premiera Jarosława Kaczyńskiego – powiedział Błaszczak. Dodał, że pełnienie funkcji wicepremiera wiąże się z objęciem stanowiska przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, który do tej pory był włączony m.in. w prace nad ustawą o obronie ojczyzny, o ochronie ludności i służbie zagranicznej. –Sądzę, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia tej roli z uwagi na moje doświadczenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz sprawowanie urzędu ministra obrony narodowej przez ponad cztery lata – podkreślił.

Wicepremier zaznaczył także, że prace związane z rozwojem Wojska Polskiego będą kontynuowane, aby jednak było to możliwe, konieczne jest zapewnienie na to środków finansowych. A te gwarantuje właśnie ustawa o obronie ojczyzny. – Minimum 3% PKB przeznaczymy na obronność w przyszłym roku, w tym będzie to 2,4% PKB – powiedział. Poinformował również, że został uzgodniony plan finansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którego celem jest zwiększenie nakładów na modernizację Wojska Polskiego. – W 2022 roku będzie 20 mld zł, a w przyszłym 49 mld zł. Mówię o tym, żeby pokazać, że ten wysiłek finansowy jest realny, że to są mocne fundamenty do tego, aby zwiększać liczebność Wojska Polskiego, rozwijać proces modernizacji i wyposażenia Wojska Polskiego – podkreślił.

Mariusz Błaszczak przypomniał, że dotychczas był krytykowany za zbyt małe ilości sprzętu, jaki był kupowany na potrzeby polskiej armii. Wyjaśnił jednak, że wielkość zamówień była dostosowana do możliwości budżetu. Dzięki temu, że został on zwiększony, wkrótce możemy spodziewać się kolejnych dostaw uzbrojenia. – Jutro podpiszemy umowę z polskim producentem broni, to będzie broń, która już sprawdziła się w Ukrainie [chodzi o przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun, które Polska jeszcze przed wojną przekazała ukraińskim siłom zbrojnym – przyp. red.] – poinformował minister. I dodał: – Działamy aktywnie, zwiększamy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, wzmacniamy Wojsko Polskie. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

W skład rządu zostali dziś także powołani Zbigniew Hoffmann (minister, członek Rady Ministrów), Włodzimierz Tomaszewski (minister ds. rozwoju samorządu terytorialnego), Agnieszka Ścigaj (kwestie integracji społecznej).