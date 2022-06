Ile zarobi starszy szeregowy specjalista?

– Stopień starszego szeregowego specjalisty nie ma swojego odpowiednika w dotychczasowych przepisach. Dlatego w ślad za ustawą i wprowadzeniem nowej grupy dla tego stopnia konieczne stało się określenie stawki wynagrodzenia – tłumaczą przedstawiciele resortu obrony.

Projekt rozporządzenia jest już gotowy. Zgodnie z nim żołnierze w stopniu starszego szeregowego specjalisty (grupa 1A) będą zarabiać miesięcznie 4980 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatków).

– Opinie środowiska w tej kwestii są pozytywne. Skoro mówimy o żołnierzu aspirującym do miana specjalisty, a co za tym idzie, koniecznych większych kompetencjach i wzroście odpowiedzialności, to wynagrodzenie też musi być odpowiednio wyższe. W praktyce więc te 350 zł różnicy między drugim a trzecim stopniem w korpusie może stać się zachętą dla tych, którzy niekoniecznie chcą przechodzić do korpusu podoficerskiego, a mają w planach pozostanie specjalistami – mówi st. szer. Agnieszka Morąg-Stępień, przewodnicząca Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych.

Projekt utrzymuje dotychczasowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pozostałych żołnierzy. Przypomnijmy, że od stycznia żołnierze zarabiają więcej, a podwyżki wyniosły od 450 zł brutto dla szeregowego do 920 zł dla generała. Obecnie pułkownicy zarabiają od 9240 zł do 10 580 zł, kapitanowie od 6700 zł do 6850 zł, starsi chorążowie – 6100 zł, kaprale – 5160 zł, a szeregowi 4560 zł.

Korpus szeregowych zawodowych powstał 1 lipca 2004 roku. Zmiana związana była z koniecznością uzawodowienia stanowisk, które wcześniej były przeznaczone dla poborowych zasadniczej służby wojskowej, a od lipca 2010 roku także żołnierzy służby przygotowawczej. Obecnie, obok istniejących korpusów: oficerskiego i podoficerskiego, to właśnie szeregowi stanowią najliczniejszą część polskiej armii – nieco ponad 40%.