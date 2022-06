Ukraina kupuje polskie Kraby

To rekordowy kontrakt eksportowy w historii polskiego przemysłu obronnego. Huta Stalowa Wola sprzeda Ukrainie systemy artyleryjskie warte 2,7 mld zł. O podpisaniu umowy na dostawę armatohaubic Krab poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, który wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem odwiedził należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkę.

Huta Stalowa Wola to największy w kraju i liczący się w Europie producent systemów artyleryjskich: armatohaubic Krab kalibru155 mm oraz moździerzy Rak kalibru120 mm. Polska firma ma w przyszłości produkować również nowe bojowe wozy piechoty Borsuk. Wizyta w HSW Mateusza Morawieckiego, szefa rządu, Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych, oraz Mariusza Błaszczaka, szefa MON-u, dotyczyła planów modernizacyjnych polskiej armii oraz możliwości udziału polskiego przemysłu obronnego w programach zbrojeniowych.

– Chcemy mieć tak silną armię, aby nigdy nie musiała być użyta, aby pełniła funkcję odstraszającą – mówił podczas konferencji prasowej premier Morawiecki. Dodał, że polskie wojsko będzie silne między innymi dzięki zakupom nowoczesnego uzbrojenia u sojuszników, lecz także za sprawą polskiej myśli technologicznej. – Huta Stalowa Wola to jedna z pereł w koronie przemysłu zbrojeniowego – ocenił.