Pamiętamy o bohaterach

Dzisiejsze święto jest okazją, aby wyrazić naszą wdzięczność za trudną służbę dla ojczyzny, którą pełniliście z zaangażowaniem, oddaniem i honorem. To dzięki Wam Polska jest uważana za solidnego sojusznika, na którym można polegać, a Polacy mogą być z Was dumni – napisał w liście do uczestników centralnych obchodów Dnia Weterana minister Mariusz Błaszczak.

Mjr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana, przypomniała, że łącznie ponad 120 tys. żołnierzy wyjeżdżało, by nieść pokój w najdalszych zakątkach naszego globu. – Jako weteran wiem, że nie jest łatwo opuścić rodzinę, przyjaciół, znajomych i wyjechać, by nieść pokój tam, gdzie często go brakuje – mówiła. Podkreśliła jednak, że musimy pamiętać, że służba wojskowa to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie w stosunku do ojczyzny i sojuszników. Natomiast misje zagraniczne to najlepszy poligon do sprawdzenia żołnierskiego przygotowania.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji weteranów działań poza granicami państwa w kościele garnizonowym św. Kazimierza Królewicza w Katowicach. Następnie przed pomnikiem Powstańców Śląskich odbył się apel pamięci. Zasłużonym weteranom wiceminister Ociepa wręczył wojskowe odznaki „Za Rany i Kontuzje” oraz medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Pamiątkowe ryngrafy otrzymali członkowie polskiej reprezentacji, którzy w kwietniu na zawodach sportowych Invictus Games w Hadze zdobyli osiem medali.

Obchody Dnia Weterana były także okazją do zainaugurowania 3. edycji Rajdu Motocyklowego Weteranów, który ma na celu upamiętnienie funkcjonariuszy i wojskowych poległych na misjach. – Dzisiaj w sposób szczególny pamiętamy o naszych kolegach, którzy nie wrócili z misji, dając wyraz największego poświęcenia w służbie ojczyźnie – mówiła mjr Rzadkowska. Przez najbliższy miesiąc uczestnicy rajdu będą odwiedzać cmentarze w całej Polsce, by oddać hołd poległym kolegom.

Przy Stadionie Śląskim w Chorzowie nie zabrakło atrakcji dla gości obchodów. Żołnierze przygotowali piknik wojskowy, podczas którego odbywały się m.in. koncerty, pokazy sprzętu bojowego, konkursy. Na licznych stoiskach promocyjnych jednostek wojskowych kandydaci na żołnierzy Wojska Polskiego mogli zapoznać się z warunkami służby. Piknik zakończył się koncertem zespołu „Wilki”.

W przededniu centralnych obchodów Dnia Weterana z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się konferencja na temat zdrowia psychicznego weteranów. – To była ważna konferencja – ocenia kpt. mar. Witold Kortyka, wiceprezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. – Osoby, które w niej uczestniczyły, mogły się dowiedzieć, że współczesna medycyna radzi sobie z zaburzeniami posttraumatycznymi. Im więcej będzie się odbywać takich spotkań, tym szerzej do społeczeństwa dotrze przekaz, że PTSD może dotknąć każdego, ale terapia jest skuteczna – podkreśla Kortyka.

Również w piątek na strzelnicy w Gliwicach 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej zorganizowała zawody strzeleckie dla weteranów, którzy są już poza służbą. Rywalizowali oni o Puchar Ministra Obrony Narodowej oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsze miejsce w kategorii pistolet Vis 100 zajął Michał Doroszuk ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, który wystrzelał maksymalną liczbę 200 punktów. Drugie miejsce zajął Sebastian Starostka ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju (196 pkt.), a trzecie – Grzegorz Milewski (195 pkt.) z Bractwa Weteranów w Polsce. W kategorii karabinek Grot zwyciężył Zbigniew Kaczmarczyk ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, który zdobył 180 punktów, drugie miejsce (173 pkt.) zajął niezrzeszony Piotr Drumlak, a podium zamknął Marek Budzicz (167 pkt.) ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

– Nie spodziewałem się, że zajmę pierwsze miejsce, bo od 12 lat nie służę już w armii – przyznał Zbigniew Kaczmarczyk. Jak jednak dodał, czasem ćwiczy na strzelnicy, aby nie wyjść z wprawy, choć podczas obchodów Dnia Weterana ważniejsze od sportowych wyników są spotkania z kolegami z wojska.

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa wprowadziła Ustawa o weteranach. W tym samym dniu obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obecnie status weterana posiada ponad 29 tys. osób, a weterana poszkodowanego ponad 800 osób.