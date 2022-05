Sukces eksportowy PGZ, czyli Groty w Afryce

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała kontrakt na sprzedaż karabinków modułowych MSBS Grot do jednego z państw Afryki Wschodniej. Informacja o wartości zamówienia objęta jest tajemnicą handlową. Wiadomo jednak, że umowa dotyczy produkowanych przez Łucznik karabinków kalibru 7,62 mm z podwieszanymi granatnikami, a także celownikami optycznymi firmy PCO.

Przypomnijmy, że to już drugi eksport karabinków Łucznika. Zgodnie z informacją podaną przez wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza pierwszym zagranicznym odbiorcą polskiego karabinka została ukraińska armia, której przekazaliśmy w ramach pomocy militarnej 10 tys. sztuk tej broni. – Karabinek MSBS Grot dołącza do puli produkowanego przez nas uzbrojenia, które trafiło do wyposażenia sił zbrojnych innych armii. Intensywnie pracujemy nad projektami eksportowymi, czego najlepszym dowodem jest zawarta właśnie umowa – mówił Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Przedstawiciele grupy podkreślają, że sprzedaż Grotów do Afryki to efekt dobrej zagranicznej polityki marketingowej. Zdaniem Seweryna Figurskiego, członka zarządu Fabryki Broni „Łucznik”, obrana przez spółkę strategia związana z promocją wyrobów sygnowanych znakiem FB (Fabryka Broni) jest skuteczna na rynkach zagranicznych, czego dowodem jest zawarty właśnie kontrakt.

Modułowy system broni strzeleckiej to pierwszy po II wojnie światowej karabinek maszynowy zaprojektowany i w całości wyprodukowany w Polsce – siłami naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej oraz inżynierów z Łucznika. Grot jest konstrukcją modułową, co pozwala na wymianę lufy na dłuższą, zmianę kalibru z 5,56 mm na 7,62 mm, doczepienie granatnika, zamontowanie dodatkowego uchwytu i celownika oraz zmianę układu kolbowego.