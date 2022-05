Przyjdź na piknik i zostań żołnierzem

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa ? Ile trwa? Kto może do niej wstąpić i jakie wymogi muszą spełnić kandydaci? – na te i wiele innych pytań odpowiedź będzie można uzyskać w czasie pikników wojskowych, które przygotowują Wojskowe Centra Rekrutacji w związku z uruchomieniem naboru do nowego rodzaju służby.

Transportery Rosomak, czołgi Leopard, moździerze samobieżne Rak, zestawy rakietowe Poprad, wozy MRAP, pojazdy desantowe Aero i różnego rodzaju broń strzelecką będzie można obejrzeć w najbliższą sobotę w czasie pikników wojskowych organizowanych pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. 21 maja rusza nabór do nowego rodzaju służby.

Organizatorzy gwarantują dużo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano np. prezentacje sprzętu wojskowego, spotkania z żołnierzami, koncerty orkiestr wojskowych, pokazy walki wręcz oraz degustację wojskowej grochówki.

Do udziału w piknikach przygotowują się już żołnierze z pięciu jednostek 18 Dywizji Zmechanizowanej. Wojskowi Żelaznej Dywizji pojawią się m.in. w Kraśniku, Rykach, Leżajsku, Lubaczowie, Siemiatyczach, Tykocinie i Ostrowi Mazowieckiej. – Będziemy zachęcać do służby, opowiemy o specyfice naszego zawodu i zaprezentujemy sprzęt oraz uzbrojenie, którym posługujemy się na co dzień – mówi mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 DZ. Jak przyznaje, najwięcej sprzętu i jednostek 18 Dywizji Zmechanizowanej pojedzie do Kraśnika w województwie lubelskim. – Będzie tam można spotkać żołnierzy z 1 Brygady Pancernej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 19 Brygady Zmechanizowanej oraz zobaczyć ich sprzęt: czołgi Leopard, haubicę Krab, KTO Rosomak, moździerz Rak i zestaw Poprad – wylicza mjr Lipczyński.

W Kraśniku swoje wyposażenie zaprezentują także 2 Lubelska Brygada OT i Żandarmeria Wojskowa. – Będą też punkty promocyjne Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego oraz wojskowych uczelni: Lotniczej Akademii Wojskowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztuki Wojennej.

Do udziału w piknikach zapraszają również żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Będzie można spotkać ich np. w Ełku i Tykocinie. – Zaprezentujemy umundurowanie i wyposażenie drużyny, kombinezon saperski EOD-9, wykrywacz min, roboty rozpoznawcze, moździerz Rak, wyrzutnię Poprad i armatę przeciwlotniczą ZU-23-2. Będą także granatniki, karabiny maszynowe oraz mini-Beryle i MSBS Grot – mówi por. Małgorzata Misiukiewicz, oficer prasowy 15 BZ.

Równie ciekawie zapowiadają się imprezy w Małopolsce. Na początek na olkuskim Rynku uroczystą przysięgę złożą nowi żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a następnie już w czasie pikniku będzie można zapoznać się z wyposażeniem terytorialsów, spadochroniarzy, lotników i żandarmów. Swoje stoiska promocyjne oprócz WOT-u szykują 8 Baza Lotnictwa Transportowego i 6 Brygada Powietrznodesantowa.

– Zapraszamy również na piknik do małopolskiej Skawiny, gdzie na Błoniach czekać będą m.in. żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej i jednostek wojsk specjalnych – mówi ppłk Paweł Wójcik, zastępca szefa WCR w Krakowie. – Będzie można tam obejrzeć pojazdy MRAP, Aero, różnego rodzaju broń strzelecką, a także bezzałogowce rozpoznawcze wykorzystywane przez komandosów – dodaje. Więcej sprzętu wojsk specjalnych będzie na imprezach w Raciborzu i Sandomierzu. – Podczas pikników, poza pojazdami do desantowania i różnymi typami spadochronów, pokażemy też sprzęt do nurkowania, wyposażenie saperów i trenażer do nauki celowania „Cyklop” – dopowiada por. Malwina Jarosz, oficer prasowy 6 BPD. Odwiedzający piknik w Skawinie będą mogli także spróbować sił na strzelnicy kontenerowej i wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Krakowa.

Osoby, które są zainteresowane wstąpieniem do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, będą mogły w czasie pikników złożyć wniosek o powołanie. Aplikować do służby będzie można także odwiedzając 70 innych mobilnych punktów rekrutacyjnych przygotowanych przez WCR-y oraz online poprzez portal rekrutacyjny.

Ustawa o obronie ojczyzny zlikwidowała 16 wojewódzkich sztabów wojskowych i 86 wojskowych komend uzupełnień. W miejsce tych terenowych organów administracji wojskowej powstało jedno Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z siedzibą w Warszawie oraz wojskowe centra rekrutacji w całej Polsce. W WCR kandydaci do wojska (obecnie do korpusu szeregowych lub terytorialnej służby wojskowej) w ciągu maksymalnie dwóch dni przechodzą niezbędne procedury naboru do armii.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to rodzaj służby dla ochotników, którzy nie służyli w wojsku. Składa się z dwóch etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego zakończonego przysięgą wojskową oraz maksymalnie 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Ukończenie wyłącznie szkolenia podstawowego daje możliwość aplikowania w szeregi WOT-u lub – po złożeniu wniosku – pełnienia służby w rezerwie aktywnej. Przejście pełnego cyklu szkolenia pozwala dodatkowo ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. (PG)