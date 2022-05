W Drawsku strzelają Abramsy

Abrams to najlepszy czołg na świecie! – mówi kpt. Tobias Cukale z biura prasowego amerykańskich pododdziałów, które stacjonują w Drawsku Pomorskim. Żołnierze US Army uczestniczą w ćwiczeniach „Defender Europe ’22”, podczas których koncentrują się na prowadzeniu działań ogniowych. Wówczas strzelają nie tylko pancerniacy, lecz także załogi bojowych wozów piechoty Bradley.

Jak wyjaśnia kpt. Tobias Cukale, pełniący obowiązki oficera prasowego amerykańskich pododdziałów, wojskowi koncentrują się przede wszystkim na trenowaniu manewrowości i synchronizacji systemów kierowania ogniem. – Dla nas to świetna okazja do sprawdzenia się w nieznanym dotąd środowisku. Oczywiście wiąże się to z pewnymi wyzwaniami, ale jesteśmy tu po to, aby stawiać im czoła – mówi. Jednym z nich jest na pewno pogoda, która nie ułatwia ćwiczącym działań. Z powodu wysokich temperatur i niewielkiej ilości opadów na poligonie panuje zagrożenie pożarowe, przez co nie zawsze można otworzyć ogień. Żołnierze zaczynają więc zajęcia bardzo wcześnie, często jeszcze przed wschodem słońca, a kończą późnym wieczorem, kiedy temperatury są niższe niż w ciągu dnia. Jednak, jak zapewnia mjr Błażej Łukaszewski z biura prasowego „Defendera”, sojuszników ta sytuacja nie zraża. – To jeden z największych poligonów w Europie, żołnierze chcą maksymalnie wykorzystać jego bogatą i różnorodną infrastrukturę szkoleniową – wyjaśnia.

Wkrótce amerykańscy pancerniacy przeprowadzą wspólny trening ogniowy z Polakami. – Mamy co prawda różny sprzęt, różne procedury i struktury, ale nasze armie współpracują od dawna, więc te bariery są coraz mniejsze – mówi major. – Dla obu stron to bardzo ważne doświadczenie, które jest bezcenne, szczególnie kiedy wspólnie realizujemy skomplikowane zadania – zaznacza.

Mimo że żołnierze US Army zostali przerzuceni do Polski, gdy w Ukrainie toczyła się wojna, kpt. Evan Kramer, dowódca kompanii czołgów Abrams, zapewnia, że nie wpłynęło to plan działania amerykańskich pododdziałów. – Zarówno nasz przyjazd, jak i ćwiczenia „Defender” zostały zaplanowane w 2021 roku. Naszym celem było szkolenie oraz budowanie interoperacyjności z sojusznikami i to właśnie robimy – mówi.

Ćwiczenia kończą się 27 maja, ale nie oznacza to, że wojskowi wówczas wrócą do Stanów Zjednoczonych. – Będziemy trenować współpracę z sojusznikami z Polski jeszcze przez kilka tygodni – zapewnia czołgista.