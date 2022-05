Wiwat 3 Maj!

W południe na Placu Zamkowym w Warszawie przemówienie z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja wygłosił prezydent Andrzej Duda. W tym roku nawiązał w nim przede wszystkim do wojny na Ukrainie oraz potrzeby zjednoczenia Europy w tych trudnych chwilach. – Rok temu w murach Zamku Królewskiego prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy razem mówili o wolności, prawie do samostanowienia. Jakże to było wymowne, gdy patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy – rozpoczął przemówienie Andrzej Duda. – Dzisiaj znowu jesteśmy razem. To zdjęcie przejdzie do historii i będzie tę historię budowało – dodał Duda przywołując fotografię prezydentów Ukrainy, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski , którą wykonano podczas niedawnej wizyty głów państw w Kijowie.

Zamek Królewski w Warszawie to świadek i miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja, to świadek całej naszej historii i odrodzenia Rzeczypospolitej, niezłomności, żywotności i nieustępliwości narodu polskiego. To symbol naszej historii – powiedział prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wygłoszonym dziś z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Nowy rozdział

Prezydent dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc Ukraińcom, którzy musieli opuścić swój kraj. – Dzisiaj, w święto 231. rocznicy konstytucji majowej, w tak niezwykle zmienionej rzeczywistości w stosunku do tego, co oglądaliśmy do tej pory, po odzyskaniu pełnej niepodległości i suwerenności po 1989 roku, wobec tej wielkiej wojny, jaka toczy się poza za naszymi granicami, stoję tutaj ze wzruszeniem. I chcę wam moi kochani, najdrożsi Polacy podziękować za to coście w ostatnim czasie uczynili – powiedział prezydent. – Coście uczynili nie wzywani przez żadnych polityków, przez żadnych duchownych, przez nikogo, uczynili wzywani tylko i wyłącznie przez własne serca, własne poczucie odpowiedzialności i przez własną niezwykłą mądrość, mądrość narodu – dodał. Prezydent wspomniał o historii obydwu narodów, która nie była łatwa. – W całym ogromie historii, tak trudnej w ostatnich stuleciach, gdzie na wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami tak często leżał karabin, topór, broń, został położony chleb. Została położona dłoń na dłoń […] To droga, którą wyście wytoczyli do budowy nowej wspólnoty. To akt, który buduje nowy rozdział w historii naszych narodów – powiedział prezydent.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych podziękował również medykom oraz żołnierzom. – Dziękuję żołnierzom wojsk obrony terytorialnej, wojsk specjalnych i wojskom operacyjnym. Dziękuję, za wasze poświęcenie – mówił Duda. Dodał, że Polskę w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. – Przed nami wiele trudów i być może zmartwień. Musimy to przetrwać, prowadzić odpowiedzialną politykę i sobie z tym poradzić – apelował Duda. – Wierzę, że damy radę. I tak jak umieliśmy przyjąć naszych sąsiadów, tak będziemy mogli pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy, wolnej i suwerennej, państwa, które będzie nam bratnie – zapewniał prezydent. Wskazał, że potencjał tkwiący w Polakach, Ukraińcach, Łotyszach, Litwinach i Estończykach jest olbrzymi. – Jesteśmy w stanie budować w naszej części Europy wielką wspólnotę narodów. Niech żyją narody dawnej Rzeczypospolitej! Niech żyje Polska – zakończył przemówienie Andrzej Duda.

Po przemówieniu prezydenta na placu Zamkowym odbyła się defilada wojskowa, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Ordery dla zasłużonych

Wcześniej prezydent odznaczył zasłużonych Polaków Orderem Orła Białego – najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku otrzymali je historyk Antoni Lenkiewicz w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej, za niezłomność w obronie praw człowieka i wolności słowa w PRL, a także zaangażowanie w sprawy publiczne i wierność suwerennej Polsce, oraz pisarz Antoni Libera – za zasługi dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w pracy literackiej, w szczególności za osiągnięcia translatorskie oraz dialog z europejskim dziedzictwem kulturowym, za działalność w obronie wolności słowa w PRL i zaangażowanie na rzecz suwerennej Rzeczypospolitej.

– W poczet Kawalerów Orła Białego przyjmujemy dziś wiernych synów Rzeczypospolitej, dwie znakomite postaci sceny naukowej, historycznej i politycznej – powiedział podczas uroczystości Andrzej Duda. W przemówieniu prezydent przypomniał, że 3 maja w Polsce to od 1791 roku wyjątkowy dzień. – To rocznica ratowania Rzeczypospolitej, które zostało wtedy przeprowadzone wbrew wszystkim przeciwnościom przez ludzi, którzy byli niezłomnymi patriotami, którzy pozostali przy Rzeczypospolitej do końca. Bo tych przede wszystkim mam w tej chwili na myśli, którzy nigdy się nie odwrócili, nie zmienili, zawsze byli tacy sami, zawsze z tym samym niezłomnym dążeniem ku Polsce i dla Polski – mówił Duda.

Do końca dnia w Warszawie będzie można świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja biorąc udział na przykład w pikniku w Łazienkach Królewskich. W Pałacu na Wyspie na zwiedzających czekać będą muzealni edukatorzy, którzy podczas spotkań pod hasłem „Opowieści o Konstytucji" przybliżą okoliczności powstania ustawy zasadniczej z 1791 roku. Na miejscu znajdują się również stoiska rodzajów sił zbrojnych, na których można spotkać żołnierzy, którzy opowiadają o tym, jak wygląda ich służba.