Bądźmy wierni Biało-Czerwonej

2 maja, ale także każdego innego dnia, wywieśmy flagi przy naszych domach, bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami – mówił minister Mariusz Błaszczak z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej szef resortu obrony narodowej wraz z żołnierzami i mieszkańcami stolicy przemaszerował z biało-czerwonymi flagami przez Warszawę.

– Dziś wszystkich Polaków, niezależnie gdzie żyją, jednoczy biało-czerwona flaga, podstawowy symbol tworzący nasze więzi narodowe – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej na placu Piłsudskiego w Warszawie. – Biało-Czerwoną z dumą noszą na swoich mundurach żołnierze Wojska Polskiego, to dla nich najważniejszy symbol, któremu należy być wiernym do końca – zaznaczył szef MON-u.

Minister odniósł się także do wojny w Ukrainie. – O tym, jak ważny jest patriotyzm i wychowanie w miłości do ojczyzny, świadczy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą – mówił Błaszczak. Podkreślił, że napadnięci przez Rosję Ukraińcy dzielnie się bronią, mimo że potencjał wojskowy oraz liczebność sił i wyposażenia armii rosyjskiej są dużo większe. – Bronią swojej niepodległości, ponieważ mają silnie rozwinięty patriotyzm, chcą wolności i pokoju – tłumaczył minister.



Film: MON

Błaszczak zaznaczył również, jak istotne jest to, aby być gotowym poświęcić wszystko, co najważniejsze, w imię miłości ojczyzny. Apelował też, aby wychowywać najmłodszych w duchu patriotyzmu oraz włączać ich w obchody święta polskiej flagi. – 2 maja, ale także każdego innego dnia, wywieśmy flagi przy naszych domach, bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami – zakończył szef MON-u.

Podczas obchodów na placu Piłsudskiego na maszt została wciągnięta flaga państwowa, odegrano hymn narodowy, a żołnierze z biało-czerwonymi flagami ustawili się, tworząc kontur mapy Polski.



Film: prezydent.pl

Wcześniej, niedługo po godzinie 11, uroczyście podniesiono flagę Polski na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. W ceremonii uczestniczyli prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz minister Błaszczak. Para prezydencka rozdawała mieszkańcom zebranym na placu Zamkowym biało-czerwone flagi. „Codziennie nasze biało-czerwone barwy napełniają nas dumą. Dziś w tym szczególnym dniu wywieśmy biało-czerwone flagi na naszych domach” – zachęcał Polaków prezydent na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Potem szef MON-u wraz z żołnierzami Pułku Reprezentacyjnego WP, Orkiestrą Reprezentacyjną WP i mieszkańcami stolicy przemaszerowali z polskimi flagami z placu Zamkowego na plac Piłsudskiego. W czasie przemarszu podchorążowie rozdawali broszury ze wskazówkami, jak szanować flagę i symbole narodowe.

Uroczystościom towarzyszyła usytuowana przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa wystawa plenerowa „Szanuj, kochaj, chroń”, dotycząca symboli narodowych i znaków Sił Zbrojnych RP.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Przypomina o szacunku do barw narodowych oraz innych symboli Polski, ma także propagować wiedzę na ich temat.