Administracja wojskowa po nowemu

Dziękuję za dobrą współpracę, profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizację codziennych zadań – mówił gen. broni pil. Tadeusz Mikutel, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, podczas przekazania terenowych organów administracji wojskowej szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zmiana podporządkowania wynika z wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny.

Terenowe organy administracji wojskowej (TOAW) to 16 wojewódzkich sztabów wojskowych, zlokalizowanych po jednym w każdym województwie, oraz 86 wojskowych komend uzupełnień. Do tej pory podlegały one bezpośrednio pod szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To jednak się zmieni. 23 kwietnia wchodzi bowiem w życie ustawa o obronie ojczyzny, która zakłada, że w miejsce TOAW-ów zostaną powołane terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej. Będzie to jedno, zlokalizowane w Warszawie, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR), 16 jego zamiejscowych oddziałów oraz 86 wojskowych centrów rekrutacji (WCR).

W środę w Sztabie Generalnym odbyło się uroczyste przekazanie TOAW-ów w podległość Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Przy okazji gen. broni pil. Tadeusz Mikutel, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, podziękował obecnym na uroczystości przedstawicielom WSZW i WKU za „dobrą współpracę, profesjonalizm oraz zaangażowanie w realizację codziennych zadań”.