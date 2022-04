Żelazna Dywizja uczciła gen. Buka

Uczestnicy I Sztafety Pamięci gen. broni Tadeusza Buka wyruszyli w trasę rankiem 10 kwietnia ze Spały. Przebiegli w sumie 195 km i w poniedziałek rano zameldowali się przed Dowództwem 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. W ten sposób żołnierze z Żelaznej Dywizji upamiętnili generała Buka, dowódcę wojsk lądowych, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Sztafetę dla uczczenia pamięci gen. broni Tadeusza Buka, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej, zorganizowano z inicjatywy gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego. Dowodzona przez niego 18 Dywizja Zmechanizowana w 2019 roku przyjęła za patrona generała Buka. W poprzednich latach bieg upamiętniający dowódcę wojsk lądowych organizowali żołnierze z 34 Brygady Kawalerii Pancernej. – W ostatnich latach, z powodu pandemii, pancerniacy kontynuowali swoją akcję biegając na bieżni. My postanowiliśmy od tego roku zainicjować swoją sztafetę w nowej formule – tłumaczy gen. Gromadziński.

Biegacze sztafety 34 Brygady Kawalerii Pancernej pokonywali dystans ze Spały do Żagania przez dziewięć dni z przerwami na nocny wypoczynek oraz wizyty np. w szkołach, w których pancerniacy opowiadali uczniom o wojsku. Natomiast ideą siedleckiej sztafety jest bieg non stop. – Wyliczyliśmy, że przedstawiciele poszczególnych jednostek będą mieli do pokonania po około 38 km – mówi mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Trasa została podzielona na pięć odcinków. – Na pierwszym i ostatnim odcinku naszym żołnierzom towarzyszyli spadochroniarze z amerykańskiej 82 Dywizji Powietrznodesantowej – dodaje mjr Lipczyński.