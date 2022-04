Polska pamięta o ofiarach katastrofy smoleńskiej

Dwanaście lat temu świat wstrzymał oddech. Samolot, którym leciała polska delegacja państwowa z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, zwierzchnik sił zbrojnych z małżonką, parlamentarzyści, kombatanci, a także najważniejsi wojskowi dowódcy, którzy lecieli, by oddać hołd oficerom zamordowanym przez Sowietów w Katyniu.

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M o numerze bocznym 101 wystartował z Warszawy. Na jego pokładzie znajdowała się 96-osobowa delegacja, której członkowie mieli tego dnia upamiętnić 70. rocznicę zamordowania polskich oficerów w Katyniu. „Wszystkie okoliczności tej zbrodni muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej” – miał powiedzieć prezydent Lech Kaczyński podczas zaplanowanej na ten dzień uroczystości. Tak się jednak nie stało. O godz. 8.41 polskiego czasu w okolicach Smoleńska maszyna runęła na ziemię. Wszyscy, którzy znajdowali się na jej pokładzie, zginęli. Wśród nich była para prezydencka, przedstawiciele rządu, instytucji państwowych, społecznicy, kombatanci.

Ogromne starty poniosły także polskie siły zbrojne. W katastrofie życie stracili najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego: gen. Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Bronisław Kwiatkowski, dowódca operacyjny, gen. broni Tadeusz Buk, dowódca wojsk lądowych, gen. pilot Andrzej Błasik, dowódca sił powietrznych, adm. floty Andrzej Karweta, dowódca marynarki wojennej, gen. broni Włodzimierz Potasiński, dowódca wojsk specjalnych, gen. dyw. Kazimierz Gilarski, dowódca Garnizonu Warszawa, przedstawiciele duchowieństwa wojskowego: ksiądz biskup gen. broni Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego, arcybiskup gen. dyw. Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, ksiądz gen. bryg. Adam Pilch, p.o. ewangelicki biskup wojskowy, a także cała załoga samolotu – mjr pilot Arkadiusz Protasiuk, dowódca załogi, ppłk pilot Robert Grzywna, drugi pilot, kpt. pilot Artur Ziętek, nawigator, ppor. Andrzej Michalak, technik pokładowy oraz stewardesy – Natalia Maria Januszko, Barbara Maciejczyk i Justyna Moniuszko.