Nowe stawki nie tylko dla podchorążych

Od 4560 zł dla szeregowego na pierwszym roku studiów do 5472 zł dla sierżanta na ostatnim roku nauki w akademii – to nowe propozycje stawek wynagrodzeń dla podchorążych. Zgodnie z przygotowanym przez MON projektem rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny wyższe wynagrodzenia dostaną też kandydaci kształcący się na podoficerów i szeregowych zawodowych.

Jakie stawki dla przyszłych oficerów?

Na zmianach sporo zyskają podchorążowie. Obecnie jako żołnierze służby kandydackiej mają oni stawki kwotowe, zależne od stopnia oraz roku kształcenia. Najniższe wynagrodzenie szeregowego studiującego na I roku wynosi 1200 zł miesięcznie, kapral na IV roku dostaje 2000 zł, a sierżant na V roku – 2600 zł. Po zmianach wszystkich studiujących na I roku będzie obowiązywała jedna, 100-procentowa stawka. W praktyce oznacza to, że każdy otrzyma 4560 zł miesięcznie.

Od II roku studiów, gdy podchorążowie – zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny – zyskają status żołnierzy zawodowych, ich wynagrodzenia będą zależały od posiadanego stopnia i roku kształcenia.

I tak, na drugim roku szeregowy lub marynarz otrzyma miesięcznie 4651,20 zł (102%), starszy szeregowy/starszy marynarz – 4742,40 zł (104%), starszy szeregowy specjalista/starszy marynarz specjalista – 4833,60 zł (106 %), kapral/mat – 4924,80 zł (108%), żołnierze zaś w stopniach: starszego kaprala/starszego mata, plutonowego/bosmanmata oraz sierżanta/bosmana dostaną 5016 zł (110%).

Na trzecim roku najniższa stawka wyniesie 4742,40 zł (104%) dla szeregowego, najwyższa zaś 5198,40 zł (114%) w przypadku sierżanta. Na czwartym roku będą to odpowiednio: 4833,60 zł (106%) i 5380,80 zł (118%). Szeregowi na ostatnim roku studiów dostaną 4924,80 zł (108%), a sierżanci – 5472 zł (120%).

– Jestem na II roku studiów i jako kapral podchorąży zarabiam 1600 zł. Zaproponowane stawki są naprawdę bardzo duże. Oczywiście powodem podjęcia studiów wojskowych nie były dla mnie pieniądze, ale nie ukrywam, że mogą one stanowić jeden z czynników motywujących do wybrania kariery wojskowego – mówi kpr. pchor. Dawid Hybner, który studiuje logistykę w Wojskowej Akademii Technicznej. Dodaje, że wśród podchorążych wielu jest takich, którzy nie pochodzą z zamożnych rodzin. – Mimo że mamy zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, to jednak koszty studiów poza miejscem zamieszkania nie są małe. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy pozwoli niektórym odciążyć ekonomicznie swoje rodziny – zauważa kpr. pchor. Hybner. On sam zamierza nawet pomóc finansowo swojej mamie, która jest na emeryturze. – To także dobra okazja, by część pieniędzy przeznaczyć na kursy dokształcające. Można też odłożyć pewną sumę na czas, gdy zaczniemy samodzielne życie – przekonuje kpr. pchor. Patrycja Chrubczyńska, studentka II roku logistyki w WAT.

Na wyższe stawki będą też mogli liczyć ci, którzy mają tytuł magistra i uczestniczą w kursie oficerskim. Obecnie ich wynagrodzenie za miesiąc kształcenia wynosi 2600 zł. Po zmianach – jeśli kurs będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy – ich wynagrodzenie wyniesie 4560 zł (100% pensji szeregowego zawodowego) lub 5472 zł (120%), jeśli zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej. W przypadku kursu trwającego krócej niż 12 miesięcy kandydat na oficera otrzyma 100% najniższego uposażenia.

Kandydaci na podoficerów i szeregowych

Większe wynagrodzenie otrzymają też kadeci szkół podoficerskich. Teraz dostają 1200 zł miesięcznie. Zmiany zakładają, że jeśli będą na kursie trwającym dłużej niż 12 miesięcy, kwota ta wzrośnie do 4560 zł (100%) – do momentu powołania do zawodowej służby wojskowej – oraz 4605,60 zł (101%) – po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. W przypadku, gdy kurs trwa krócej niż 12 miesięcy, przyszły podoficer otrzyma 4560 zł (100%).

Takie samo wynagrodzenie będzie przysługiwało też kształcącym się w centrum lub ośrodku szkolenia kandydatów na szeregowych zawodowych. Obecnie ich wynagrodzenie wynosi 700 zł.

Zmiany obejmą w sumie ponad 6300 żołnierzy, którzy obecnie się kształcą. Wyjątkiem będą ci, którzy przed 23 kwietnia tego roku pełnili służbę kandydacką: jako kandydaci na oficerów na ostatnim roku nauki w akademii wojskowej, kształcili się na kursie oficerskim oraz w szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia. W ich przypadku będą stosowane przepisy dotychczasowe. MON ocenia, że szacunkowy koszt wdrożenia przepisów wyniesie 133 mln zł w 2022 roku oraz po około 231 mln zł w kolejnych latach.

Projekt jest aktem wykonawczym do ustawy o obronie ojczyzny, której zasadnicza część przepisów zacznie obowiązywać od 23 kwietnia 2022 roku.