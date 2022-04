Coraz więcej operatorów PPK Javelin

Najpierw szkolenia e-learningowe, potem kurs teoretyczny i ćwiczenia na trenażerze. Według takiego schematu w Centrum Szkolenia WOT przygotowują się kandydaci na operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin. W WOT służy już kilkuset operatorów tego rodzaju uzbrojenia. Do końca tego roku ma być wyszkolonych ponad tysiąc terytorialsów.

W 2021 roku toruńskie Centrum wyszkoliło w obsłudze wyrzutni Javelin kilkuset terytorialsów. – Dotychczas prowadziliśmy jeden kurs miesięcznie, ale w tym roku intensywność szkolenia operatorów wzrosła. Naszym celem jest przygotowanie ponad tysiąca żołnierzy. Miesięcznie będziemy szkolić cztery kilkudziesięcioosobowe grupy żołnierzy – dodaje ppor. Krzysztof Wójcik, oficer prasowy CSWOT.

Kurs dla operatora PPK Javelin trwa dwa tygodnie, ale zanim terytorialsi zameldują się w Toruniu, muszą jeszcze przejść szkolenie e-learningowe. Podczas nauki zdalnej żołnierze dowiadują się o podstawach dotyczących budowy sprzętu i jego zastosowaniu. Przed rozpoczęciem zajęć w CSWOT kandydaci mają także obowiązek zaliczenia egzaminu ze sprawności fizycznej. – Musimy ocenić, czy mają wystarczająco dobrą kondycję, by móc dźwigać sprzęt ważący ponad 23 kg – wyjaśnia instruktor CSWOT. Tyle właśnie waży wyrzutnia z pociskiem, którą musi nosić operator PPK Javelin. Podczas egzaminu żołnierze muszą przebiec na czas 3 km z makietą, która wielkością i wagą odpowiada prawdziwej wyrzutni PPK Javelin.

Dopiero po zdaniu egzaminu sprawnościowego zaczyna się właściwe szkolenie. Na początek są to zajęcia teoretyczne. Podczas wykładów żołnierze uczą się o budowie broni i poznają dane taktyczno-techniczne wyrzutni. – Mówimy, do jakiego rodzaju celów można prowadzić ogień, a jakie cele uznaje się za priorytetowe. Wyjaśniamy też, z jakimi dysfunkcjami sprzętu mogą się spotkać w czasie pracy i jak powinni sobie z nimi radzić – przyznaje instruktor. Znaczna część kursu jest poświęcona nauce rozpoznawania sylwetek opancerzonych pojazdów i czołgów. – Pokazujemy kursantom zdjęcia sprzętu wojskowego, jakim dysponują państwa natowskie, a oprócz tego poznają uzbrojenie Federacji Rosyjskiej. Rozpoznawanie sylwetek sprzętu ćwiczymy również za pomocą modeli wykonanych w skali 1:285 – mówi wykładowca. – Terytorialsi z użyciem lornetki muszą rozpoznawać modele z odległości kilku metrów. To odpowiada patrzeniu na rzeczywiste pojazdy oddalone o 2000 lub 2500 m – dodaje.

Natomiast podczas zajęć praktycznych kandydaci na operatorów PPK Javelin szkolą się na trenażerze. Instruktorzy zapewniają, że ćwiczebna wyrzutnia i panel sterujący wyglądają tak samo jak te bojowe, dzięki czemu kursanci zyskują pewność, że poradzą sobie w czasie działań na polu walki. Żołnierze wykonują symulowane strzelania według różnych scenariuszy, a na koniec kursu muszą zaliczyć tzw. gunner skills test.

Do takiego testu przygotowuje się między innymi „Leny”. Żołnierz w terytorialnej służbie wojskowej jest od trzech lat. – Mimo że obsługa wyrzutni jest dość prosta, nawet intuicyjna, to, jak we wszystkim, i tu potrzebna jest duża wprawa. Na początku największą trudność sprawiało mi obsługiwanie manualne wyrzutni, która jest dość ciężka – przyznaje żołnierz.

Operatorzy Javelinów w WOT mają służyć w pododdziałach przeciwpancernych, tzw. grupach niszczycieli czołgów.

Wprowadzenie do służby rakiet Javelin jest częścią procesu modernizacji armii i wzmacniania zdolności do obrony kraju. W pierwszej kolejności w tę broń mają być wyposażone jednostki ulokowane na wschodzie kraju. Obecnie sprzęt ten znajduje się w wyposażeniu toruńskiego Centrum.

Z amerykańskich Javelinów korzystają armie Australii, Czech, Estonii, Francji, Gruzji, Jordanii, Norwegii, Nowej Zelandii, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy, gdzie Javeliny wykorzystywane są do walki z kolumnami rosyjskich czołgów.