Będzie egzamin z WF!

Po dwóch latach przerwy ponad sto tysięcy żołnierzy zawodowych przystąpi do sprawdzianu z WF. Każdy będzie miał do zaliczenia cztery konkurencje testujące wytrzymałość, siłę, motorykę oraz szybkość i zwinność. Po raz pierwszy wojskowi będą oceniani według systemu punktowego. Ci, którym egzamin nie pójdzie najlepiej, dostaną szansę poprawienia oceny podczas drugiego podejścia.

Egzamin ze sprawności fizycznej żołnierze zawodowi muszą zdawać co roku. W ostatnich dwóch latach nie były one jednak przeprowadzane. Wynikało to sytuacji epidemicznej i konieczności wprowadzenia obostrzeń sanitarnych. Dwukrotnie minister obrony Mariusz Błaszczak wydawał decyzje odwołujące testy. Zwolnienie, usprawiedliwione przyczynami służbowymi, objęło wszystkich wojskowych zobowiązanych do przystąpienia do sprawdzianu.

W tym roku wojsko wraca do sprawdzania kondycji żołnierzy. Decyzję w tej sprawie podpisał szef MON. W niektórych jednostkach egzamin mógł ruszyć już 1 kwietnia. – Każdy żołnierz musi podejść do sprawdzianu w terminie wskazanym przez dowódcę jednostki. Wszystkie testy muszą się zakończyć do 31 października tego roku – tłumaczy ppłk Mirosław Bembnowicz, szef Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP. Przypomina, że żołnierze, którzy przeszli badania okresowe w tym roku, nie muszą przechodzić kwalifikacji lekarskiej przed przystąpieniem do sprawdzianu. W wypadku pozostałych żołnierzy o ich dopuszczeniu do sprawdzianu i możliwości podjęcia wysiłku fizycznego w dniu sprawdzianu będzie decydował lekarz.