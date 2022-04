Druga Pilica w linii

Druga z sześciu zamówionych baterii przeciwlotniczego systemu artyleryjsko-rakietowego Pilica została przekazana Wojsku Polskiemu. Broń, która służy do zwalczania dronów, śmigłowców i samolotów z odległości do 5 km, otrzymał kolejny z dywizjonów 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

– Opracowany przez polskich inżynierów system przeciwlotniczy to w swojej klasie jedna z najnowocześniejszych konstrukcji na rynku – mówił Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Konsorcjum PGZ-Pilica poinformowało, że przekazało Wojsku Polskiemu pierwszą z seryjnej produkcji baterię Pilica. Broń trafiła do 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, a konkretniej do 35 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej ze Skwierzyny.

Kontrakt na sześć baterii przeciwlotniczego systemu artyleryjsko-rakietowego (PSR-A) wojsko podpisało z konsorcjum PGZ-Pilica jesienią 2016 roku. Inspektorat Uzbrojenia zobowiązał się wówczas zapłacić za broń ponad 750 mln zł. Pilica miała zostać przekazana armii do końca 2022 roku. Pierwszą, prototypową baterię dostarczono w terminie, otrzymał ją w grudniu 2020 roku 37 Dywizjon Rakietowy z Sochaczewa. Niestety z powodu pandemii dostawy kolejnych baterii zostały przesunięte.