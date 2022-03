„Armia mistrzów” po udanej rekrutacji

W szeregi Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego wstąpiło 19 nowych sportowców, którzy uczestniczyli w programie „Akcja rekrutacja”. Zgłosiło się do niego ponad 160 zawodników, reprezentantów kraju w sportach indywidualnych. Po rozmowach kwalifikacyjnych 31 z nich skierowano na szkolenie. 19 najlepszych trafiło do CWZS-u.

Dzięki programowi „Akcja rekrutacja” najbardziej wzmocniła się wojskowa reprezentacja w lekkiej atletyce. Do „armii mistrzów” trafiło bowiem sześcioro lekkoatletów: szer. Klaudia Adamek, szer. Kajetan Duszyński, szer. Marlena Gola, szer. Angelika Sarna, szer. Adrianna Szóstak i szer. Dawid Tomala. Najbardziej znanymi w tej grupce są mistrzowie olimpijscy z Tokio: w sztafecie mieszanej 4 × 400 m (Duszyński) i w chodzie sportowym na 50 km (Tomala). Z kolei 23-letnia Adamek w zeszłym roku dokonała niesamowitego wyczynu na nieoficjalnych mistrzostwach świata sztafet – w odstępie kwadransa wystąpiła w dwóch finałach, zdobywając najpierw srebro w sztafecie 4 × 100 m, a potem złoto w sztafecie 4 × 200 m. Startowała też w sztafecie 4 × 100 m na igrzyskach olimpijskich w Tokio, w tejże sztafecie rezerwową była Marlena Gola. Olimpijką z Tokio jest również Sarna – rywalizowała w biegu na 800 m. Z kolei Szóstak to ubiegłoroczna mistrzyni Polski w skoku w dal i trójskoku.

O pięcioro sportowców powiększyła się grupa zawodników uprawiających sporty wodne. W gronie zwycięzców programu „Akcja rekrutacja” znalazły się utytułowane kajakarki: szer. Karolina Naja i szer. Anna Puławska – m.in. srebrne medalistki tokijskich igrzysk w konkurencji K-2 500 m i brązowe w K-4 500 m. Do CWZS-u trafili również żeglarze, szer. Mikołaj Staniul i szer. Jakub Sztorch, którzy pływają w olimpijskiej klasie 49er – w 2021 roku wywalczyli tytuł mistrzów świata w kategorii juniorów, mistrzów Europy seniorów i zajęli dziewiąte miejsce podczas mistrzostw świata seniorów. Z kolei szer. Mateusz Chowaniec ma 19 lat i jest jednym z najlepszych polskich pływaków młodego pokolenia.

Reprezentacja Wojska Polskiego w zapasach powiększyła się o dwie nowe zawodniczki. Obie już po wcieleniu do „armii mistrzów” wywalczyły medale na międzynarodowej imprezie mistrzowskiej – na mistrzostwach Europy do lat 23 w Płowdiw. Szer. Ewelina Ciunek zdobyła złoto w kategorii 65 kg, a szer. Wiktoria Chołuj w kategorii 72 kg obroniła tytuł mistrzowski sprzed roku.

Z kolei do szermierczej reprezentacji dołączyli szer. Maciej Bem i szer. Szymon Hryciuk. Ten drugi to zeszłoroczny medalista mistrzostw świata do lat 20 w szabli, a w tym roku – już po wcieleniu do CWZS-u – zdobył złoto na mistrzostwach Europy do lat 20 w Nowym Sadzie.



19 z nich wstąpiło w szeregi CWZS jako najlepsi kandydaci

Wreszcie „armia mistrzów” wzmocniła się po jednym sportowcu w taekwondo, pięcioboju nowoczesnym, strzelectwie i kolarstwie. Dwie zawodniczki reprezentowały Polskę na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Taekwondzistka szer. Aleksandra Kowalczuk walczyła o brązowy medal, ale przegrała walkę w kategorii 67 kg z Brytyjką Biancą Walkden. Z kolei kolarka, szer. Marta Lach, w wyścigu ze startu wspólnego uplasowała się na 18. pozycji. Już po wcieleniu do CWZS-u sukcesy zanotowali: pięcioboista nowoczesny szer. Kamil Kasperczak (wygrał w Drzonkowie pierwsze w tym roku zawody o Puchar Polski w obsadzie międzynarodowej – startowali w nich goście z Litwy, Czech, Niemiec i Egiptu) i strzelec szer. Daniel Mrozek (w Pucharze Świata w Nikozji zdobył w drużynie brąz w konkurencji trap).

„Akcja rekrutacja” ruszyła 1 października zeszłego roku. Skierowana była do sportowców, którzy nie służyli w armii, nie są żołnierzami rezerwy i nie brali udziału w szkoleniu podstawowym. Mogły wziąć w niej udział osoby pełnoletnie, legitymujące się polskim obywatelstwem, zdolne do służby wojskowej, będące członkami polskiej kadry narodowej, uprawiające indywidualne dyscypliny sportu. Do udziału w programie zgłosiło się ponad 160 sportowców. Po rozmowach kwalifikacyjnych na szkolenie podstawowe w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu skierowano 31 kandydatów. Jego trudy wytrzymali wszyscy. Każdy sportowiec chciał osiągnąć podczas szkolenia jak najlepsze wyniki. 18 grudnia na placu apelowym CSWIiChem 31 żołnierzy-sportowców wypowiedziało słowa przysięgi wojskowej i potem oczekiwało na ogłoszenie wyników programu „Akcja rekrutacja”. Następnie wytypowana dwudziestka musiała pomyślnie przejść badania przed Rejonową Wojskową Komisją Lekarską. Niestety, jednemu ze sportowców nie udała się ta sztuka i ostatecznie do CWZS-u trafiło 19 uczestników programu.