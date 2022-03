Uzbrojenie dla Mieczników

Rzecznik Agencji potwierdził, że 35-mm armatę Miecznika dostarczy rodzimy przemysł i będzie to system OSU-35 z firmy PIT-Radwar. Na fregatach pojawi się także doskonale znana naszym marynarzom włoska armata 76 mm, czyli OTO Melara 76 mm Super Rapido (stanowi podstawowe uzbrojenie ORP „Ślązak”).

W wypadku pozostałego uzbrojenia przeznaczonego do zwalczania okrętów nieprzyjaciela także postawiono na sprawdzone i znane w polskiej marynarce rozwiązania. Chodzi na przykład o lekkie torpedy MU-90, którymi można zwalczać zarówno jednostki nawodne, jak i podwodne. Znajdują się one nie tylko w uzbrojeniu rodzimych śmigłowców morskich, lecz także fregat ORP „Gen. T. Kościuszko” i ORP „Gen. K. Pułaski”. Torpedy mają masę około 300 kg i mogą osiągać prędkość 50 w. (czyli około 90 km/h). Ich zasięg maksymalny wynosi około 25 kilometrów.

Jakie rakiety przeciwokrętowe znajdą się w wyposażeniu okrętów typu Miecznik? Będą to pociski RBS-15 Mk3. Są to jedne z najnowocześniejszych konstrukcji w swojej klasie. Przy użyciu 200-kg głowicy bojowej mogą razić cele oddalone nawet o 200 km. Marynarka Wojenna RP używa ich od siedmiu lat, od kiedy weszły do uzbrojenia trzech okrętów rakietowych klasy 660M, czyli ORP „Grom”, ORP „Piorun” i ORP „Orkan”.

Przeciwlotnicze możliwości

Jednym z najważniejszych zadań fregat rakietowych Miecznik będzie zwalczanie wrogich statków powietrznych – nie tylko samolotów czy śmigłowców, lecz także dronów. O możliwościach jednostek w tym zakresie zdecyduje połączenie trzech kluczowych systemów – zintegrowanego systemu walki (dostarczy go Thales UK), radarów (także Thales UK) oraz pocisków przeciwlotniczych (dostarczy je MBDA UK). W wypadku ZSW chodzi o system Tacticos, natomiast nie wiadomo jeszcze, w jaki system radarowy zostaną wyposażone Mieczniki. W grę wchodzi znany z brytyjskich fregat rakietowych Typ 31 radar z pojedynczą anteną rotacyjną (NS-200) lub rozwiązanie wybrane m.in. przez Finów, czyli radar ze stacjonarnymi (nieruchomymi) antenami ścianowymi (SM-400).

Jeśli chodzi o system walki przeciwlotniczej, czyli pociski, to najprawdopodobniej marynarka zdecyduje się na rakiety CAMM- ER. Nie wiadomo jednak na razie, w jakiej konfiguracji będą ich wyrzutnie.