Brytyjska propozycja Miecznika

Za kilka miesięcy MW RP będzie wybierać projekt bazowy fregat wielozadaniowych „Miecznik”. Do wyboru są trzy zagraniczne oferty – hiszpańskiej Navantii, niemieckiego TKMS i brytyjskiego Babcocka. Propozycja wyspiarzy bazuje na – wywodzącym się z duńskich fregat typu Iver Huitfeldt – projekcie fregat typu Arrowhead 140. Okręty te mają za kilka lat wejść do służby w Royal Navy jako fregaty typu 31.

Na przełomie 2021 i 2022 roku polska armia zdecyduje o tym, jaki zagraniczny projekt będzie stanowił bazę dla wielozadaniowych fregat kryptonim „Miecznik”, które na potrzeby Marynarki Wojennej RP ma zbudować konsorcjum PGZ-Miecznik.

Na początku sierpnia trzy wiodące europejskie firmy stoczniowe – hiszpańska Navantia, niemiecki TKMS oraz brytyjski Babcock ujawniły, że to one zakwalifikowały się do finałowej części przetargu w sprawie Mieczników. To oznacza, że właśnie spośród ich ofert polskie wojsko będzie wybierać najbardziej odpowiadającą im konstrukcję.