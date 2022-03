WIM rozwija się dla pacjentów

Teraz sytuacja się zmieni. Na terenie szpitala na Szaserów został otwarty nowy budynek Poradni Specjalistycznych WIM. Swoje miejsce znajdzie w nim ponad 25 z około 30 poradni działających na terenie szpitala. – Dążyliśmy do tego, aby podejmowane wysiłki i idące w ślad za nimi efekty uwzględniały potrzeby najważniejszej grupy systemu ochrony zdrowia, jaką są pacjenci – mówi gen. dyw. prof. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-u .

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie to renomowana placówka służby zdrowia. Działa w nim szpital kliniczny, a także kilkadziesiąt ośrodków, klinik i poradni specjalistycznych, które do tej pory były zlokalizowane w różnych częściach szpitala, często przy działających klinikach. Niewystarczająca baza lokalowa oznaczała, że część pacjentów musiała zostać w szpitalu nawet w przypadku drobnych zabiegów medycznych.

W Wojskowym Instytucie Medycznym został otwarty nowy gmach poradni specjalistycznych. Zapewnia nie tylko przestronne gabinety, lecz także nowoczesną aparaturę i możliwość szerszej pomocy medycznej. – To większe możliwości opieki, w możliwie najlepszej lokalizacji – mówi gen. dyw. prof. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-u – Wszystko z myślą o naszych pacjentach.

Jak podkreśla dr n. med. Zbigniew Nowak, kierownik Poradni Specjalistycznych, w nowym budynku będzie można otrzymać kompleksową opiekę ambulatoryjną. Dzięki temu drobne zabiegi, które trzeba było do tej pory wykonywać wyłącznie w szpitalu, teraz będzie można przeprowadzać w warunkach ambulatoryjnych, w ciągu jednego dnia. Pacjenci zyskają też szerszy niż dotychczas dostęp do usług medycznych. Rozbudowane zostały niektóre poradnie, w tym: pediatryczna, preluksacyjna, laryngologiczna czy gastrologiczna. – Ponadto urologia, ginekologia, chirurgia ogólna i onkologiczna to obszary, w których chcemy zwiększyć dostępność pomocy medycznej i położyć nacisk na profilaktykę. Pandemia niestety sprawiła, że wielu ludzi, obawiając się kontaktu ze służbą zdrowia, odłożyło badania profilaktyczne na później. A przecież choroby nie czekają – podkreśla dr Nowak.

W poradniach pacjenci bez obciążeń zdrowotnych, będą mogli w ciągu jednego dnia przejść zabiegi np. cystoskopii, biopsji piersi, dotyczące tarczycy czy endometrium, wymianę cewników, kolonoskopię czy badania urodynamiczne (ocena pracy układu moczowego). Jedna sala w nowym budynku została też przeznaczona dla pacjentów objętych chemioterapią z powodu chorób hematologicznych. – Nie będą oni musieli być hospitalizowani podczas tych zabiegów, co jednocześnie sprawi, że na oddziale będzie więcej miejsc dla osób, które muszą trafić do szpitala – podkreśla dr Nowak.

Do dyspozycji pacjentów będzie też nowoczesny sprzęt. Poradnie zostały wyposażone m.in. w nowe cystoskopy, aparaty endoskopowe, urządzenia USG do badań ginekologicznych i urologicznych, a także specjalne stoły zabiegowe. – Nowy budynek to nowoczesna infrastruktura i przestronne gabinety. Na zmianach na pewno zyskają pacjenci, ale lekarze też będą mieli większy komfort pracy – mówi dr Nowak.

Gen. dyw. Gielerak podkreśla również, że otwarcie nowego budynku poradni znacząco poprawi także możliwość opieki medycznej nad weteranami. – Lokalizacja zespołu poradni i Centrum Leczenia Weterana nie jest przypadkowa. Sąsiedztwo przełoży się na wygodę udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Mówiąc wprost: to większe możliwości opieki w możliwie najlepszej lokalizacji – zapewnia dyrektor WIM-u.

Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym MON powstał w grudniu 2002 roku po przekształceniu Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Dziś WIM to największa placówka wojskowej służby zdrowia, a jednocześnie ośrodek dydaktyczny, konsultacyjny i naukowo-badawczy, który wprowadza innowacyjne rozwiązania dotyczące opieki zdrowotnej.

Działający tu szpital na Szaserów dysponuje szeroką ofertą pomocy medycznej i cały czas się rozwija. W 2020 roku powstało tu Centrum Chirurgii Robotycznej, w 2019 roku została zmodernizowana Klinika Pediatrii. Od stycznia tego roku działa filia szpitala w podwarszawskim Legionowie. Co roku prawie 3 tys. pracowników z 44 klinik, oddziałów i zakładów niesie pomoc około 100 tys. pacjentów.