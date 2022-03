Francja patroluje polskie niebo

Cztery myśliwce i dwa samoloty tankowce patrolują wschodnią flankę NATO na terenie Polski. Zostały tu skierowane pod koniec lutego, jednak informację o tym Sojusznicze Dowództwo Powietrzne podało wczoraj. Obecność sił francuskich to demonstracja jedności wobec zagrożeń oraz potwierdzenie gotowości do obrony sojuszników.

Francuskie wsparcie w przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO to cztery samoloty myśliwskie Rafale i dwa samoloty A330 Multi-Role Tanker Transport do tankowania w powietrzu. Maszyny stacjonują w macierzystej bazie w Mont-de-Marsan (południowo-zachodnia Francja). Stamtąd dwa razy dziennie startują, by wykonać bojowe misje patrolowe wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu. W czasie misji w powietrzu tankują paliwo z samolotu A330 MRTT.

NATO od tygodni kieruje sojusznicze samoloty do Polski, by wzmocnić wschodnią flankę. Od 14 lutego w Łasku stacjonują amerykańskie myśliwce F-15. Wzmacniane są również siły w pobliżu Morza Czarnego. Włoskie Eurofighter EF-2000 Typhoon trafiły do Bułgarii. 11 lutego w bazie Graf Ignatievo wylądowały cztery myśliwce, gdzie pozostaną do końca marca 2022 roku. Do dyżurów lotniczych w ramach NATO Air Policing dołączyły włoskie F-35. Samoloty piątej generacji będą stacjonować w Amendoli, największej bazie lotniczej we Włoszech, ale będą mogły operować w przestrzeni powietrznej całego NATO. Sojusznicze Dowództwo Powietrzne informuje, że F-35 mają współpracować z myśliwcami Eurofighter EF-2000 Typhoon, które obecnie stacjonują w Rumunii.