US Army ćwiczy przerzut sił z Niemiec do Polski

Najpierw przerzut wojsk z niemieckiego Grafenwöhr do Żagania, potem budowa bazy wsparcia dla walczących pododdziałów, wreszcie przyjęcie kolejowego transportu z amunicją – tak ćwiczą żołnierze 41 Brygady Artylerii Polowej US Army zwani railgunners. Już po powrocie do Niemiec jednostka przeprowadzi strzelania rakietowe.

Ćwiczenia rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia. – Z bazy w Grafenwöhr wyruszyło do Żagania około 150 pojazdów i 300 żołnierzy z 41 Brygady Artylerii Polowej. Do pokonania mieli blisko 500 km – informuje biuro prasowe Dowództwa US Army w Europie i Afryce. Przejazd zajął kilkanaście godzin. Po drodze pojazdy tankowały paliwo w niemieckim Frankenburgu. Za uzupełnienie zapasów odpowiadali specjaliści z 21 Dowództwa Wsparcia na Teatrze (z ang. 21st Theater Sustainment Command).

Już w Polsce Amerykanie rozlokowali się na żagańskim poligonie. Żołnierze 589 Batalionu Wsparcia Brygady urządzili tam punkt zaopatrzenia dla pododdziałów realizujących zadania bojowe. Wkrótce też do Żagania dotarł z Niemiec transport kolejowy. – Przyjechało nim około stu pustych zasobników rakietowych – wyjaśniają przedstawiciele biura prasowego Dowództwa US Army w Europie i Afryce. W ten właśnie sposób amerykańska jednostka przetestowała możliwość szybkiego przerzutu i rozmieszczenia wojsk oraz przeznaczonej dla nich amunicji, i to na różne sposoby – zarówno drogami międzynarodowymi, jak i szlakami kolejowymi. – Polska armia nie bierze bezpośredniego udziału w ćwiczeniach. Koordynujemy z nią jednak kwestie korzystania z terenu i obiektów w Żaganiu. Wsparcie Polaków jest niezwykle ważne dla powodzenia całego przedsięwzięcia – podkreślają przedstawiciele US Army.