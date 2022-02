Amerykańscy senatorowie z wizytą w Łasku

Troje senatorów ze Stanów Zjednoczonych spotkało się dziś z polskimi i amerykańskimi lotnikami, którzy stacjonują w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Politycy podkreślali, że obecność żołnierzy US Armed Forces w Polsce to jasny sygnał solidarności wobec agresji Rosji.

Senatorowie Christopher Coons z amerykańskiej komisji Spraw Zagranicznych, Richard Durbin, rzecznik dyscypliny większości w Senacie, oraz Jeanne Shaheen z Komisji Obrony odbywają wizytę w Polsce. Wczoraj spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz Tomaszem Grodzkim, marszałkiem polskiej izby wyższej. Rozmowy dotyczyły sytuacji na Ukrainie.

Dziś senatorowie odwiedzili 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie stacjonują amerykańscy lotnicy oraz samoloty F-15 z US Air Forces. – Ich obecność i wspólne treningi z polskimi lotnikami to dowód naszej dobrej współpracy oraz znak bardzo silnej integracji obu armii – powiedział Christopher Coons. Amerykańscy piloci przylecieli do Łasku kilkanaście dni temu, by wspierać dyżurujących w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing polskich i belgijskich pilotów myśliwców. – Bardzo dziękuję za to, że gościcie lotników Stanów Zjednoczonych, ale też żołnierzy innych jednostek, którzy są w Polsce i wzmacniają wschodnią flankę NATO – mówiła senator Jeanne Shaheen. – To bardzo trudny okres dla Europy Wschodniej. Ameryka jest w pełni zaangażowana w wypełnianie zobowiązań wynikających z członkostwa w Sojuszu – dodała senator.