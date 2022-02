Sekretarz obrony USA w Polsce

REKLAMA

Sekretarz obrony USA zaznaczył, że Polska jest od dawna jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Wspomniał m.in. o amerykańskich pilotach ochotnikach, którzy wspierali Polskę w wojnie bolszewickiej w 1920 roku, i o tym, że Polacy i Amerykanie razem walczyli w Iraku i Afganistanie.

– Dziękuję za stałe goszczenie ponad 4 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce. Jest tu czwarta pod względem liczebności grupa amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Dziękuję też za przyjęcie dodatkowych 4700 wojskowych, którzy są przygotowani do zareagowania na zagrożenie – powiedział Austin. Szef Pentagonu podkreślił, że Stany Zjednoczone pomagają rozwijać zdolności obronne polskich sił zbrojnych. – Polska wybrała już myśliwce F-35, systemy rakietowe i artyleryjskie, a dziś z dumą ogłaszam kolejny krok tego rozwijającego się polsko-amerykańskiego partnerstwa. W odpowiedzi na oficjalną prośbę Polski z lipca 2021 roku sekretarz Antony Blinen i ja przedstawiliśmy Kongresowi naszą intencję, by zaoferować Polsce możliwość zakupu czołgów Abrams. Ramy czasowe dostarczenia tego sprzętu są obecnie omawiane – ogłosił Lloyd Austin. Dodał, że będzie to 250 czołgów w najnowocześniejszej wersji.

Szef Pentagonu zwrócił uwagę, że Europa znalazła się w trudnej sytuacji także ze względu na działania Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Prezydent Białorusi ciągle wspiera migrację tysięcy ludzi z Bliskiego Wschodu i państw afrykańskich, którzy próbują przedostać się na zachód Europy m.in. przez polską granicę, a Putin gromadzi wojska rosyjskie na granicy z Ukrainą. – Jakakolwiek agresja na Ukrainę wzbudzi konflikt. Wczoraj w Brukseli powiedziałem, że jest jeszcze czas i przestrzeń dla dyplomacji. USA wraz ze swoimi sojusznikami i partnerami, w tym Polską, oferują Putinowi drogę do bezpieczeństwa i stabilności. Niezależnie od tego jaką drogę Putin wybierze, sojusznicy będą gotowi – zaznaczył stanowczo Lloyd Austin. Zapewnił, że NATO zgodnie wspiera Ukrainę, dlatego Kijów może liczyć na pomoc w zakresie dostaw broni i amunicji, wspólne ćwiczenia wojskowe oraz wsparcie finansowe. Wspierane będą także dążenia Ukrainy do wstąpienia do NATO. – Pewną ironią jest to, że Putin nie chciał, aby Sojusz wzmacniał się w okolicy granic Rosji, ale dzięki jego polityce, tak właśnie się stało – podsumował Lloyd Austin.

W czasie konferencji prasowej minister Błaszczak zwrócił uwagę także na to, że Rosja odbudowuje przy użyciu siły swoją strefę wpływów. Przypomniał atak na Gruzję z 2008 roku czy Ukrainę z 2014. Zaznaczył, że najlepszą odpowiedzią na groźby jest brak uległości i polityka odstraszania. A ta jest stosowana choćby przez obecność dodatkowych sił USA w Polsce.