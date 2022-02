Do Polski przylatują kolejni Amerykanie

Na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądowały dziś do południa 3 samoloty z żołnierzami US Army na pokładzie. Prawdopodobnie wieczorem pojawią się kolejne maszyny. Operacja przerzutu spadochroniarzy z 82 Dywizji Powietrznodesantowej potrwa kilka najbliższych dni. Dodatkowe siły na wschodniej flance NATO to odpowiedź na prowokacyjne zachowanie Rosji przy granicy z Ukrainą.

– Cały czas trwa przerzut żołnierzy USA i sprzętu do naszego kraju w ramach wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Nie możemy podać żadnych szczegółów dotyczących tej operacji – informuje Dowództwo Operacyjne RSZ, powołując się m.in. na ustalenia ze stroną amerykańską. Wiadomo jednak, że na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem w poniedziałek do południa wylądowały 3 samoloty z żołnierzami z 82 Dywizji Powietrznodesantowej na pokładzie. Wojskowi przylatują do Polski zarówno wojskowymi samolotami Boeing C-17 Globemaster III, Bell-Boeing V-22 Osprey, jak też pasażerskimi, m.in. największym dwusilnikowym samolotem pasażerskim świata – Boeingiem 777. Spadochroniarze z USA po przylocie są kwaterowani w G2A Arena w Rzeszowie oraz w obozowisku na lotnisku w Mielcu.

Zainteresowanie przylotem Amerykanów do Polski wśród mieszkańców Podkarpacia jest olbrzymie. W weekend na lotnisku w Jasionce pojawiły się tłumy, które obserwowały przyloty samolotów, m.in. maszyny Osprey.