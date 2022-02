Obóz dla najlepszych

Zjazdy i biegi narciarskie, do tego szkolenia strzeleckie, alpinistyczne i survivalowe – tak zapowiada się „Kadet Ski Camp”, obóz narciarski dla najlepszych uczniów klas wojskowych z Nowego Sącza, Kłodzka oraz Olsztyna. Wyjazd do Korbielowa to nagroda dla szkół za wysokie wyniki szkoleniowe i największą liczbę absolwentów, którzy zdecydowali się na służbę wojskową.

Organizatorem obozu narciarskiego jest Biuro do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, koordynator programów „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz „Oddziały Przygotowania Wojskowego”. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie skierowane do młodzieży uczącej się w klasach wojskowych. – Postanowiliśmy w ten sposób nagrodzić te placówki, które nie tylko osiągają wysokie wyniki w szkoleniu i nauce młodzieży, lecz także przede wszystkim mogą pochwalić się największą liczbą absolwentów, którzy podjęli służbę wojskową w armii zawodowej, terytorialnej, kandydackiej lub odbyli skróconą służbę przygotowawczą i stali się żołnierzami rezerwy – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji BdsPZŻR.

W trójce wyróżnionych